Domenico Volpati, ve lo ricordate l'ex mediano del Verona? Pazzesco (e irriconoscibile): ecco cosa fa oggi

07 aprile 2021 a

a

a

Ha vinto lo scudetto con il Verona nella stagione 1984-85 ed oggi ha deciso di essere un vaccinatore volontario in Trentino. Così Domenico Volpati, 70 anni il prossimo 19 agosto, ex centrocampista anche di Brescia e Torino, adesso finirà insieme con gli altri volontari per somministrare i vaccini anti-Covid nel centro allestito sul Lago di Tesero in provincia di Trento.

Il Sassuolo batte e sorpassa il Verona: Traoré decide il 3-2 finale, De Zerbi adesso è ottavo

Volpati è stato stato dentista. Ha avuto degli studi in cui ha esercitato la professione a Cavalese, sempre in Trentino, e soprattutto a Termeno (provincia di Bolzano). In Alto Adige ha esercitato per 28 anni, prima di andare in pensione nel 2019. A partire dal 6 aprile ha deciso di scendere ancora una volta in campo, questa volta per vaccinare, vista l'emergenza coronavirus.

Corsa Champions, Roma delusa: respinto il ricorso sul caso Diawara, resta il 3-o a tavolino per il Verona

"Essendo ancora iscritto all'Ordine dei medici, mi è sembrato assurdo non mettermi a disposizione", ha spiegato nell'intervista al Corriere della Sera, "mi sono proposto perché lo ritengo un dovere civico. Io stesso ho già fatto anche il richiamo per la seconda dose di Pfizer". Vent'anni da calciatore professionista, vestendo le maglie di Como, Brescia, Torino e soprattutto il Verona, quello di Bagnoli, con cui disputò oltre 160 partite. Era un mediano di spinta e vinse da protagonista lo storico scudetto, in una stagione in cui in Serie A c'erano Zico, Falcao, Rummenigge, Platini e Maradona, che esordì in Italia proprio in casa del Verona. Giocò anche in Coppa dei Campioni, poi nel 1989 dopo una stagione al Mantova si ritirò. E, dopo la laurea in Medicina, diventando poi un dentista, ora questa nuova avventura.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.