Europa League la Roma vince in Olanda e vede la semifinale: 2-1 in rimonta contro l'Ajax

La Roma dimentica gli alti bassi in campionato e si esalta in Europa League: i giallorossi di Fonseca vincono 2-1 in Olanda contro l'Ajax nell'andata dei quarti di finale, mettendo una seria ipoteca sul passaggio del turno e l'approdo in semifinale. E dire che alla Johan Crujiff Arena di Amsterdam si era messa male, con gli ospiti passati in svantaggio e al limite del tracollo, anche a causa di precarie condizioni fisiche generali. Al 28' esce per infortunio Spinazzola, fin lì il migliore dei suoi, e al 39' arriva l'errore difensivo di Mancini sul retropassaggio corto di Diawara, con Klaassen che insacca a porta vuota dopo aver combinato con Tadic e porta in vantaggio i Lancieri.



A riaccendere le speranze dei giallorossi sono quattro folli minuti in avvio di ripresa. La sciocchezza di Ibanez costa un rigore, Pau Lopez resta in piedi e para la conclusione centrale di capitan Tadic mentre, dall’altro lato, Scherpen la combina grossa: al 57’ il portiere dell’Ajax non trattiene una punizione tutt’altro che irresistibile di Pellegrini regalando l’1-1 agli ospiti. Ten Hag gioca la carta Brobbey, il possente attaccante classe 2002 sciupa davanti a Pau Lopez che risulta poi decisivo anche sul colpo di tacco di Anthony. E nel momento di massima difficoltà arriva l’insperato vantaggio giallorosso: sugli sviluppi di un corner, Ibanez controlla e scaraventa sotto la traversa da bomber puro per il sorpasso della Roma. Il ritorno, in programma tra una settimana all’Olimpico, è nelle mani della squadra di Fonseca.

