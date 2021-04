Kylian Mbappè, addio al Psg? Trema l'Europa: chi è disposto a pagarlo 200 milioni di euro

09 aprile 2021 a

Tutti pazzi per Kylian Mbappé. Il talento francese classe 98' non è certo più una sorpresa, ma la dimestichezza che l'attaccante ha con il pallone e l'esperienza che dimostra di partita in partita nonostante la giovane età, stanno lievitando il prezzo del suo cartellino. Sono poche, anzi pochissime le squadre che possono permettersi il giocatore. Una di queste è il Real Madrid, squadra che a Mbappé non è mai dispiaciuta, tutt'altro. Dopo la doppietta in casa degli alieni del Bayern Monaco, sconfitti da Kylian e compagni per 3-2, si sono scatenate le voci di mercato attorno al talento originario di Bondy.

In passato, il Real Madrid ha più volte bussato timidamente alle porte del Paris Saint Germain, incassando finora sempre un cortese "no", da parte della società. I Blancos non si possono permettere lo stipendio stratosferico che il Psg è pronto a mettere sul piatto per trattenere il 22enne: 36 milioni di euro netti a stagione. La stessa cifra percepita dal brasiliano Neymar. Come riporta As, le Merengues sono arrivate a offrire 21 milioni (stipendio attualmente percepito da Mbappé), con una percentuale più onerosa riguardo ai diritti d'immagine. Per il cartellino, il club di Florentino Perez sarebbe pronto a scucire la somma monstre di 200 milioni di euro per strappare il francese ai parigini.

L'attaccante ora ci pensa. Non ha mai nascosto il suo sogno di giocare per i Blancos, club che ammira da quando era bambino. Ma con il Psg sembra avere ancora dei conti aperti per quanto concerne le coppe europee. Il Palmares del fenomeno è già lungo: 4 campionati francesi, due Coppe di Lega francese, due Coppe di Francia e tre Supercoppe francesi. Mancherebbe soltanto la Champions al 22enne, per aver vinto tutto il possibile a Parigi. Dopo essersi laureato campione del mondo nel 2018, all'età di 18 anni, Mbappé non sembra aver intenzione di smettere di vincere.

