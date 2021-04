Inter, un buco da 130 milioni: Zhang, il vertice che cambierà la storia della squadra. Ecco la soluzione

10 aprile 2021 a

Sembra ormai tutto fatto per il 19esimo scudetto dell'Inter. La distanza dalla seconda, il Milan guidato da Stefano Pioli, è un divario difficilmente colmabile. Occhi rivolti quindi anche al futuro, soprattutto a quello societario: Suning dovrebbe restare azionista di maggioranza del club nerazzurro. Steven Zhang tornerà in Italia tra circa 2-3 settimane, e si adopererà a delineare i prossimi passi della prima in classifica. Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno costruito una macchina ben oliata che, con Antonio Conte alla guida, sembra poter ambire anche a qualcosa di più che un "semplice" scudetto. Preoccupa però la situazione economica: il passivo di bilancio al 30 giugno dovrebbe aggirarsi intorno ai 130 milioni di euro.

L'obiettivo della società è chiaro: aprire un ciclo vincente nel Belpaese e restituire all'Inter quella dignità europea che è venuta a mancare sin troppo dopo la vittoria del Triplete, datato ormai a una decina di anni fa. Svolta anche negli assetti azionari del club con il 31,05% di minoranza della cinese LionRock, che dovrebbe passare in mano agli americani. Passaggio cruciale per il benessere economico del club, che ora nuota in acque parecchio difficoltose. Il duo Marotta-Conte non ha tuttavia sbagliato un colpo e, al suo ritorno, Zhang farà di tutto per confermare amministratore delegato e tecnico.

Si pensa naturalmente anche alla prossima sessione di calciomercato e al budget che il mago dei transfer Beppe Marotta avrà a sua disposizione. Serve assolutamente un mancino che dia respiro a Perisic, un centrocampista con il fiuto del goal e una punta all'altezza nel ruolo di vice-Lukaku (si pensa a Muriel, ma l'Atalanta fa pagare a caro prezzo i suoi pezzi da novanta). Scende invece il gradimento per il napoletano Maksimovic, reduce di alcune prestazioni non all'altezza. Via anche al valzer dei rinnovi: Lautaro ha trovato l'intesa con il club fino al 2024 (circa 4,5 milioni a stagione). Rinnovo pronto anche per il centrale Bastoni e naturalmente per capitanfuturo Nicolò Barella.

