Alvaro Morata costa troppo? Juve, casse vuote: l'attaccante prepara le valigie, dubbi sul futuro bianconero

Morata sì, Morata no? Si sta domandando la società bianconera che valuta al momento pro e contro del giocatore spagnolo, in vista della prossima sessione di calciomercato. Avvio fortissimo quello di Alvaro Morata in bianconero che, a tratti, risultava davvero incontenibile anche dalle difese più arcigne della Serie A. Poi un progressivo calo di prestazioni, dovuto anche al citomegalovirus, che ha complicato non poco l'inverno dell'attaccante. Ora la palla passa alla Juventus che può decidere se prolungare il prestito dall'Atletico Madrid pagando 10 milioni per il 2021-22. Altra opzione invece l'acquisto a titolo definitivo per la bellezza di 45 milioni di euro: cifra impossibile soltanto da immaginare per i bianconeri al momento.

La Juve ha quindi ora tempo fino al 30 giugno per esercitare l'opzione, ma lo scenario più plausibile sembrerebbe il ritorno di Alvaro a Madrid, dove considerano improbabile che la Juve si avvalga della clausola da 10 milioni. Gatta da pelare anche per l'Atletico quindi, dove Luis Suarez ha ormai conquistato Simeone e tifosi. Morata andrebbe a Madrid per sedersi in panchina, ma il suo contratto risulterebbe troppo pesante per il ruolo marginale che lo spagnolo andrebbe a ricoprire.

La posizione di Morata è chiara: lui vuole restare a Torino nel Club che lo ha confermato nel grande calcio, sbolognato e poi riaccolto a braccia aperte. La situazione di mercato dei bianconeri, visto anche l'impatto della pandemia, non consente ampi margini di manovra. Gli attaccanti bianconeri al momento sono solo tre, più Kulusevski adattabile a seconda punta. Troppo poco per un club che ambisce alla vittoria della Champions League. Già il futuro di Paulo Dybala è tutt'altro che certo, in più la Juve non potrà mettere troppo mano al portafoglio durante il prossimo mercato estivo. Ecco che i 10 milioni per Alvaro Morata iniziano a sembrare uno scenario più plausibile. Staremo a vedere.

