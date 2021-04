Wanda Nara, dove la hanno beccata (in quarantena): un pesantissimo indizio sul futuro di Mauro Icardi

10 aprile 2021 a

Wanda Nara è tornata a Milano da diversi giorni insieme ai cinque figli, mentre Mauro Icardi è rimasto ovviamente a Parigi per il finale di stagione con il Psg, ancora in corsa per la vittoria della Champions League. La showgirl nonché agente del marito ha fatto sapere ai suoi follower di essere in quarantena, come previsto dalla legge per i rientri dall’estero: non un grosso problema per chi ha a disposizione una dimora come quella della famiglia Icardi.

Però la notizia non è la quarantena di Wanda Nara, bensì quello che il suo ritorno a Milano potrebbe implicare per il futuro del marito. Il quale non sembra essere nei piani del Psg, dato che quest’anno ha collezionato soltanto 19 presenze (e ha segnato 7 gol): in totale sono 53 le partite giocate da quando si è trasferito a Parigi, con 27 reti e 10 assist. Un rendimento di certo non indimenticabile rispetto al talento del calciatore, che è poco considerato nonostante un contratto firmato col Psg che dura fino al 30 giugno 2024.

Icardi ha voglia di tornare in Italia? Così sembrerebbe, e chissà che il ritorno di Wanda Nara a Milano non sia il preambolo di mesi di calde trattative per riportare il marito a giocare in Serie A. D’altronde le squadre interessate a lui non mancano di certo, a partire dalla Juventus, dato che parliamo di un calciatore di 28 anni che è ancora all’apice della carriera: non sarà però facile per il Psg venderlo, visto che la sua valutazione di mercato si aggira sui 50 milioni. Davvero troppi per chiunque in tempo di pandemia.

