Zlatan Ibrahimovic espulso, "cos'ha detto all'arbitro". Sospetti in casa Milan: "Complotto Maresca"

Vittoria che ha lasciato un sapore amaro in bocca ai tifosi rossoneri. Battuto il Parma (con qualche brivido) con due reti di differenza, ma l'episodio della partita non riguarda una azione da goal. Al centro delle polemiche, l'espulsione di Maresca ai danni di Zlatan Ibrahimovic. Secondo l'arbitro, lo svedese gli avrebbe rivolto testuali parole: "sei un bastardo". Ibra nega tutto e la traccia audio dello stadio deserto sembra dargli ragione, le parole pronunciate dal numero 21 sono state infatti: "mi sembra strano, eh?". Il giocatore salterà sicuramente la prossima gara interna contro il Genoa di Ballardini. Tuttavia, la società rossonera è pronta a fare ricorso.

Che cosa è successo, davvero? Milan, la misteriosa (e pesantissima) espulsione di Ibrahimovic

Arriverà nella giornata di domani il verdetto del giudice sportivo che sancirà quante giornate il fuoriclasse svedese dovrà stare lontano dal rettangolo verde. Sicura la sua assenza nel prossimo match contro il Genoa, che avrà luogo domenica prossima, 18 aprile 2021 alle 12.30. Nel caso le giornate dovessero essere due (o più), il Milan procederà con il ricorso. Non si sono fatti attendere gli sfoghi dei tifosi milanisti sui social. Uno su tutti, quello di Dj Ringo, che ha detto sconsolato: "Maresca è sempre prevenuto con il Milan". Non si tratta dell'unico commento che giudica l'operato dell'arbitro della sezione di Napoli.

Fabian e Osimhen stendono la Samp: il Napoli torna in corsa per la Champions. La Lazio passa a Verona solo al 92'

"Inadeguato", "protagonista", "fastidioso", "non dovrebbe più arbitrare i rossoneri". Persino il giovanissimo Gigio Donnarumma al momento dell'espulsione dell'attaccante svedese ha detto all'arbitro: "che stai facendo? Dobbiamo fare sempre i protagonisti, Maresca". Presto, sui social si è diffuso il pensiero del "complotto", atto a evitare la qualificazione in Champions League da parte dei ragazzi guidati da Stefano Pioli. "In 90 minuti sanzionati Theo e Calhanoglu, ora in diffida" e ancora "Arbitra per danneggiare noi". Si fanno difficili le ultime giornate di campionato per i rossoneri, che dovranno affrontare ancora tre concorrenti dirette: Lazio, Juve e Atalanta.

La Roma ritrova il sorriso anche in campionato: Borja Mayoral stende il Bologna

