Gigio Donnarumma, Mino Raiola bussa alla porta del Milan: ribaltone, verso il rinnovo (a cifre da capogiro)

16 aprile 2021 a

a

a

Non sembrano aver scosso la società del Milan i recenti scandali emersi attorno all'attaccante Zlatan Ibrahimovic che lo hanno visto prima all'interno di un ristorante in piena zona rossa lombarda e poi al centro di uno scandalo che lo vede collegato a una agenzia di scommesse. Pronto comunque il rinnovo per il 2022, che dovrebbe portare nelle tasche dello svedese ulteriori 7 milioni di euro per la prossima stagione. Lo riporta la Gazzetta dello Sport, che segnala la presenza di oggi nella capitale lombarda del procuratore Mino Raiola. Ibra e il Milan usufruiranno del Decreto Crescita, che comporta 10,5 milioni di euro a discapito dei canonici 14.

Video su questo argomento "Caro Gigio Donnarumma, non hai più 15 anni: devi dirci cosa vuoi fare". Il commento di Fabrizio Biasin

Ovvio è, che la società rossonera discuterà anche del futuro di Gigio Donnarumma. In scadenza di contratto a giugno e che il Milan non vuole perdere a nessun costo. Il rinnovo che verrà proposto al portiere consisterà in uno stipendio annuo di 8 milioni di euro, uno in più di quello che percepirà lo svedese Zlatan Ibrahimovic. Le trattative proseguono da giorni e il Milan è intenzionato a chiudere presto con l'osso duro Mino Raiola, sia per Gigio che per Zlatan. L'italo-olandese è procuratore anche del capitano rossonero Alessio Romagnoli, ormai sempre più lontano dai progetti della società.

"Se non rinnova, stop a tutte le trattative con Raiola". Gigio Donnarumma, Mirabelli suona la sveglia al Milan

Nel frattempo, è comparsa un'altra foto privata dello svedese, diffusa dal sito MOW magazine. L'attaccante è stato paparazzato a Livorno a bordo dello yacht Rebeca, imbarcazione lunga 40 metri e dal valore di modici 20 milioni di euro. Lo scorso agosto, Ibra aveva messo in chiaro le cose: "Voglio essere il più pagato" aveva detto l'attaccante svedese. Fu necessario aspettare il 31 agosto per raggiungere una agognata stretta di mano. Ora, il 40enne ha capito tuttavia l'importanza per il Milan di trattenere il portierone classe 99' e sarebbe pronto a diventare il secondo giocatore per stipendio della scuderia rossonera. Una volta convinto Mino Raiola su entrambi i fronti, la strada sarà tutta in discesa.

"Io ho fatto una scelta". Milan, la stoccata di Maldini a Donnarumma: addio già scritto?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.