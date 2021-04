Chris Smalling, rapina a casa del giocatore della Roma: tre banditi armati e a volto coperto, "apri la cassaforte"

16 aprile 2021 a

Nottataccia in casa Smalling. Nella partita di Europa League di ieri contro l'Ajax, giovedì 15 aprile 2021, il difensore della Roma non è stato impiegato per un fastidio al ginocchio. Partita che ha sancito il passaggio di turno dei giallorossi. Il difensore inglese e la sua famiglia hanno però vissuto un episodio terribile nelle prime ore di stamani, venerdì 16 aprile. Tre uomini armati e con il volto coperto da dei passamontagna si sono infatti intrufolati nella casa del giocatore, costringendolo davanti alla moglie Sam e il figlioletto Leo, di aprire la cassaforte contente Rolex, gioielli e altri oggetti di valore.

La Gazzetta dello Sport, riporta che la moglie del giocatore ha chiamato le forze dell'ordine verso le 5 mattino. La polizia è immediatamente accorsa sul posto, trovando la famiglia, ancora visibilmente scossa dall'accaduto. Gli Smalling stavano dormendo, quando gli uomini hanno fatto irruzione nella loro abitazione, sita in zona Appia Antica, tra l'Ardeatina e l'Eur, nel pieno centro della capitale. La polizia sta ora indagando e la società giallorossa si è dichiarata disponibile a supportare il giocatore e la sua famiglia in tutto quello di cui avrà bisogno.

Non è la prima volta che a Roma vengono coinvolti giocatori in furti e/o rapine. Risale soltanto a novembre scorso la vicenda di Paulo Fonseca che, assente dalla sua villa a Monteverde per il match contro la Fiorentina, è tornato trovandosi sottratto orologi e oggetti preziosi dal valore di circa 100mila euro. Pochi giorni prima, era stato l'ex attaccante della Sampdoria Joaquin Correa a tornare a casa trovando una spiacevole sorpresa: la propria casa svaligiata. A giugno scorso, il centrocampista della Roma Cristante era riuscito a mettere in fuga un criminale che voleva sfilargli l'orologio. Il calciatore si trovava in macchina con la fidanzata e sua sorella. La lista non si ferma qui: Nainggolan, Mexes, Menez, Gervinho, fino a Doumbia. Se sei un calciatore e giochi a Roma, devi stare particolarmente attento.

