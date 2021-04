Serie A, Lazio show con il Benevento: 5-3. Soffre nel finale ma si avvicina al quarto posto

18 aprile 2021 a

Missione compiuta. Benevento battuto, quinta vittoria consecutiva e rincorsa alla Champions (ormai a 4 punti dopo la sconfitta della Juventus con l’Atalanta) più aperta che mai. Eppure per la Lazio il match con i campani non è stata una passeggiata, anzi, nonostante la partenza lanciata, il finale è stato all’insegna della sofferenza. I biancocelesti infatti hanno chiuso sul 5-3 solo a tempo quasi scaduto grazie alla doppietta di Ciro Immobile.

Il Benevento di Pippo Inzaghi, invece, resta a 5 lunghezze dal terzultimo posto e alla fine è mancato pure l’abbraccio di Pippo con il fratello Simone (a casa con il Covid). C’è da dire che il suo vice Farris da quando ha sostituito il tecnico della Lazio ha sempre conquistato i tre punti.

"Non ci sono partite facili in Serie A – evidenzia l’allenatore - Il loro gol a fine primo tempo ci poteva mettere in difficoltà, invece la squadra ha trovato subito la rete del 4-1 nella ripresa. Poi a livello mentale c’è il rischio di rilassarsi. Ci prendiamo punti e spavento, ma la squadra è stata brava a portare a casa una vittoria".

