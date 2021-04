Superlega, "due club francesi intenzionati a partecipare alla competizione". L'indiscrezione che fa tremare l'Uefa

19 aprile 2021 a

Un terremoto si è abbattuto sul calcio europeo. Nelle ultime ore non si parla d'altro: la nuova Super League cui si accede non per merito, bensì per licenza. Sono 12 i club che hanno intenzione di fondare la nuova competizione infrasettimanale, che potrebbe partire già da metà agosto del 2021. L'Uefa naturalmente non ci sta e ha fatto sapere che chiunque parteciperà alla competizione "esclusiva", verrà squalificato da qualsiasi competizione europea. Tantissime le Big pronte a fondare il torneo. Tra queste: Liverpool, Man Utd e City, Milan, Real Madrid, Barcellona e così via. Requisiti? A quanto pare soltanto i soldi.

Secondo indiscrezioni dei club fondatori, almeno due club francesi sarebbero intenzionati a partecipare alla competizione. Il nome delle due squadre non è stato reso noto, ma non è difficile dedurre che queste possano essere Paris Saint Germain e Monaco. Nel frattempo, dalla Germania rispediscono gentilmente la proposta al mittente. In una nota il Borussia Dortmund ha ricordato che "i membri del comitato esecutivo dell’Eca hanno tenuto una conferenza virtuale ieri sera e hanno confermato che la decisione del comitato esecutivo di venerdì 16 aprile 2021 è ancora valida. I piani per istituire una Superlega sono stati respinti". Secondo il ceo del Borussia, Hans Joachim Watzke, della stessa posizione sarebbero anche i campioni di Germania del Bayern Monaco.

Posizione ferrea anche della Liga, che ha definito il torneo come una competizione "secessionista ed elitaria, che attacca i principi della competitività aperta e del merito sportivo". Il Primo ministro inglese Boris Johnson ha già annunciato che farà "tutto il possibile" per evitare la nascita della Super League. A condannare la proposta anche gli stessi calciatori. In un post condiviso su Twitter, il centrocampista del Psg Ander Herrera ha scritto: "Mi sono innamorato del calcio popolare, del calcio dei tifosi, con il sogno di vedere la squadra del mio cuore sfidare i più grandi. Se questo progetto della Superlega proseguirà, questo sogno è destinato a finire. Il desiderio dei tifosi delle squadre che non sono ai vertici di vedere i loro team battere sul campo i più grandi, è spento".

