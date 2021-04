Superlega, il numero 1 dell'Uefa Ceferin durissimo contro Andrea Agnelli: "Mai visto uno così bugiardo e avido"

19 aprile 2021 a

L'iniziativa di 12 club europei più forti, dal punto di vista dell'organico, ma soprattutto da quello economico, di inaugurare una nuova competizione esclusiva, sta scuotendo il mondo del calcio. Il presidente della federazione europea Aleksander Ceferin dopo la riunione del Comitato Esecutivo dell'Uefa, non è riuscito a trattenere la rabbia: "Credo che la proposta della Superlega equivalga a sputare nel viso a tutti quelli che lavorano nel calcio, a chi ama il calcio". "Facciamo appello a tutti, ai fan, ai media, ai politici e agli organi di governo del calcio di unirsi a noi per fare di tutto per non far sì che questo piano diventi realtà".

Il presidente della federazione europea ha riservato parole pesanti anche nei confronti di Andrea Agnelli, ormai ex presidente dell'Eca, nonché uno dei principali fautori della proposta di istituire il mega torneo esclusivo. "Ne ho visto tante nella nostra vita, non ho mai visto persone del genere. Non parlerò molto di Agnelli, è una delle più grandi delusioni, anzi la più grande delusione" ha detto il presidente della Uefa. "Non ho mai visto una persona che potesse mentire così di continuo, è veramente incredibile. Ho parlato con lui sabato pomeriggio, ha detto che si trattava solo di voci, che non c'era nulla sotto. Ha detto che mi avrebbe richiamato e poi ha spento il telefono. Ovviamente l'avidità è così forte che sconfigge tutti i giusti valori umani".

Nel frattempo, la mossa di Agnelli sta già dando i suoi frutti. È bastata infatti soltanto la proposta di istituire la Superlega per consentire un balzo clamoroso in Piazza Affari alla società bianconera. Il titolo è aumentato dell'8% alla apertura degli scambi. La capitalizzazione del club è così arrivata a 1,09 miliardi, rispetto agli 1,028 miliardi di venerdì scorso. In una nota ufficiale la Juventus ha fatto sapere che "confida che la Super league crei valore a lungo termine per la società e per l'intero movimento calcistico. I club fondatori faranno tutto quanto possibile per realizzare il progetto nel più breve tempo possibile".

