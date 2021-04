Juventus, dimissioni di Angelli smentite ma tam-tam impazzito: "Lo fanno fuori". Terremoto, voci sul nuovo presidente: disastro per Buffon

21 aprile 2021 a

La Superlega, di fatto, è già morta. Inglesi e Inter fuori, fioccano i passi indietro. Il Milan ancora non ha preso posizione. E poi c'è la Juventus, con Andrea Agnelli che con tempismo disastroso, oggi, mercoledì 21 aprile, è uscito con un'intervista su Repubblica in cui parla di "patto di sangue" per realizzare il progetto. Insomma, il presidente bianconero dice di voler tirare dritto sulla Superlega mentre questa, di fatto, non esiste più. Un disastro su più fronti, tanto che il titolo della società, in Borsa, è crollato in modo vertiginoso.

Agnelli insomma è nel mirino. Dei tifosi. Dell'Uefa, con le dimissioni a tempo record e il cellulare staccato. E forse anche degli azionisti. Tanto che ieri si erano diffuse voci circa le sue dimissioni, poi smentite. Ma il rampollo rischia, eccome. La Superlega era fondamentale per salvare i bilanci bianconeri e, oltre a essersi dimostrato un progetto irrealizzabile, è stato gestito nel peggiore dei modi. Tanto che in questo contesto iniziano a girare voci circa il possibile successore alla presidenza bianconera.

Quali nomi? Uno, in particolare. Piuttosto clamoroso: Alessandro Nasi, il compagno di Alena Seredova dopo che quest'ultima ha rotto con Gigi Buffon, il portiere ancora in forza al club di Torino. Un intreccio clamoroso. Stando a rumors e indiscrezioni rilanciate dal Corriere della Sera, in caso di rivoluzione al vertice, potrebbe essere lui il nuovo presidente della Juventus. Insomma, Agnelli con questo rovinoso e fragoroso flop, rischia di essersi giocato tanto. Anzi, tantissimo.

