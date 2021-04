Inter, un pareggio con lo Spezia vale quasi lo scudetto: +10 sul Milan. Juve, tris al Parma

21 aprile 2021 a

L'Inter rallenta, pareggia al Picco 1-1 contro lo Spezia pericolante ma basta avanza per allungare ancora sul Milan secondo (ko in casa contro il Sassuolo e ora a -10) e cucirsi un altro pezzetto di scudetto. Antonio Conte vede Handanovic protagonista in negativo (papera e 1-0 di Farias per i liguri) e assiste poi alla reazione nerazzurra con Perisic in gol e i clamorosi e sfortunati errori sotto porta di Lukaku e Lautaro, tra pali e occasioni sprecate. Per una sera, però, l'esigente tecnico salentino si potrà accontentare. O forse no, perché magari si concentrerà sulla Juventus terza in classifica a -11 e vittoriosa in casa contro il Parma.

Gli uomini di Pirlo vanno sotto per il gol di Brugman poi reagiscono con la doppietta di Alex Sandro e una zuccata di De Ligt. Negli altri match del 32esimo turno di Serie A, importanti soprattutto i risultati della zona salvezza: il Crotone perde 0-1 in casa con la Samp e ha un piede in Serie B, il Benevento pareggia 2-2 in casa del Genoa e ne approfitta il Cagliari, che passa con un gol di Joao Pedro sul campo dell'Udinese, portandosi a -3 dai campani. Pesante anche il pari del Torino contro il Bologna, 1-1: granata a 31 punti come il Benevento, ma con una gara da recuperare contro la Lazio.

