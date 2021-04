Superlega, "Real Madrid e Juventus squalificate dalle competizioni europee": la bomba dall'Inghilterra, sanzioni estreme?

23 aprile 2021 a

Il Real Madrid e la Juventus potrebbero essere squalificati dalle competizioni europee per i prossimi 12 mesi. È quanto riporta il Daily Star, secondo cui il tema delle sanzioni per la “sporca dozzina” dei club di Superlega - che per ora è stato rinviato - verrà affrontato prossimamente all’interno del comitato esecutivo Uefa. Per ora i vertici fanno trapelare una “fortissima irritazione”, ma non è stata presa alcuna decisione nei confronti dei club coinvolti nella Superlega. “Si stanno aspettando ancora alcuni pareri legali”, ha fatto sapere il Daily Star: quindi tutto è rimandato alle prossime settimane.

Ma Juventus e Real Madrid, i cui presidenti Florentino Perez e Andrea Agnelli sono stati i principali fautori della Superlega, pare che rischino grossissimo. Anche perché pare certo che la vicenda non si chiuderà senza conseguenze: già oggi il comitato esecutivo della Uefa aveva esaminato diverse opzioni, ma alla fine ha deciso di rimanere ferma per il momento. Addirittura era stata presa in considerazione la possibilità di escludere Manchester City, Chelsea e Real Madrid dalle semifinali di Champions League che inizieranno la prossima settimana.

Tale provvedimento era stato immaginato già lunedì sera dal danese Jesper Moller, che fa parte del comitato esecutivo. Ma una misura così drastica è stata esclusa dal presidente Aleksander Ceferin, che teme le richieste di risarcimento che potrebbero chiedere i club eventualmente esclusi a competizione in corso. E quindi le conseguenze anticipate dalla Uefa non si paleseranno subito: si dovrà attendere ancora qualche settimana per sapere come andrà a finire questa vicenda.

