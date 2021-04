Neymar, l'orrore di Liam Gallagher: "Sporco str*** tuffatore, uno che sniffa in campo"

29 aprile 2021 a

Il Manchester City è riuscito a imporsi per 2-1 contro il Psg nell’andata della semifinale di Champions League, ribaltando il risultato dopo lo svantaggio maturato nel primo tempo. Gli inglesi erano stati messi alle strette dai francesi, che hanno dominato in lungo e in largo nel corso dei 45 minuti iniziali: nella ripresa, però, il City è cresciuto ed è divenuto sempre più padrone del campo, trovando i goal di Mahrez e De Bruyne che hanno ribaltato il risultato.

Al termine del match hanno però fatto notizia anche alcune esternazioni volgari e offensive di Liam Gallagher. L’ex frontman degli Oasis è un tifoso sfegatato del Manchester City, ma ciò non giustifica il fatto che abbia superato il limite dal punto di vista verbale, dando un pessimo esempio a chi lo segue. L’artista ha dato dei consigli a Pep Guardiola (“Metti Sergio Aguero e smettiamola di cazzeggiare”), dopodiché ha iniziato a ricoprire di insulti Neymar. “Sta sniffando ket, ci sta prendendo per il c***”, ha twittato nei primi minuti di partita, in cui il brasiliano è apparso imprendibile negli inglesi.

Poi ha rincarato la dose più volte: “Mandate fuori quello str*** tuffatore di Neymar”, e ancora “Neymar è solo un piccolo str*** tuffatore”. Dopo il ribaltone firmato dal Manchester City, Gallagher non si è comunque placato: “Giustizia sporco str***”, ha twittato rivolgendosi ancora a Neymar. E poi infine ha tirato in mezzo anche Mbappè: “Me*** entrambi”.

