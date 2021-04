Juventus, non solo Allegri per Pirlo: rivoluzione totale, chi salta. Voci sullo "scippo" all'Inter

30 aprile 2021 a

Aria di cambiamento totale in casa bianconera. Secondo la Gazzetta dello Sport, da giugno in poi per la Juventus sarà rivoluzione: dalla presidenza, fino ai ruoli in campo. Il primo nodo da sciogliere riguarda il futuro dell'allenatore Andrea Pirlo. Tutti gli indizi portano al clamoroso ritorno in panchina di Massimiliano Allegri. La rivoluzione promossa da Elkann riguarda anche parecchie posizioni dirigenziali non da poco. Il ritorno di Agnelli sarebbe quello di un grande vincitore, paragonato dalla Gazzetta come un simil Ferguson. Allenatore quindi con più voce in capitolo, in particolare per quanto riguarda le operazioni di mercato.

A serio rischio anche la posizione di Fabio Paratici che al momento sempre più vicino all'addio che alla permanenza in bianconero. Il contratto del ds è in scadenza e il rinnovo non sembra ormai più così scontato. Lo stesso Paratici si starebbe guardando intorno, destinazione gradita: Premier League. Vacilla anche il posto di Pavel Nedved, fidato numero due di Andrea Agnelli. E già che ci siamo, perché non cambiare anche il presidente del club? Agnelli ha comunque sempre detto di non voler superare di troppo i 10 anni di presidenza e, dopo la debacle Superlega, l'uscita di scena non sembra più uno scenario impossibile. Nome caldo per rimpiazzare lo scissionista: Alessandro Nasi, vice di Elkann in Exor e cugino di Andrea Agnelli.

Quello di Allegri non sarebbe l'unico ritorno in bianconero. La Juventus è infatti intenzionata a riportare a Torino Beppe Marotta. La rottura con Fabio Paratici è netta, ma i rapporti con Agnelli si sono mantenuti cordiali. Inoltre, Marotta è ampiamente stimato dai vertici bianconeri, in particolare da Elkann. Sempre più lontano invece Cristiano Ronaldo. Il portoghese, a secco da ormai 4 gare di campionato, sembra essersi stancato della sua esperienza torinese. Dopo il no di Florentino Perez, l'agente dell'attaccante, Jorge Mendes starebbe cercando di intavolare una trattativa con il Manchester United. Anche questo, un eventuale ritorno clamoroso.

