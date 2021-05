Juventus, Cristiano Ronaldo sempre più vicino all'addio. Una voce impensabile: "Dove andrà", il colpo di mercato del secolo

04 maggio 2021 a

C'è ancora un campionato da finire, ma si fanno sempre più frastornanti le voci che vedono il futuro di Cristiano Ronaldo lontano da Torino. Nelle ultime settimane, il portoghese era stato accostato al Manchester United di Ole Solskjaer, in un'operazione che avrebbe rappresentato uno dei ritorni più clamorosi della storia del calcio. Salvo offerte importanti, CR7 dovrebbe tuttavia rimanere in bianconero fino al 2022, quando scadrà il suo contratto. La Juventus dovrà così sborsare ulteriori 30 milioni di ingaggio per la prossima stagione, per poi venderlo ad una trentina di milioni a fine anno.

La bomba arriva dal quotidiano sportivo Record, secondo cui Cristiano Ronaldo sarebbe si vicinissimo ad un clamoroso ritorno, bensì non al Manchester United, ma allo Sporting Lisbona. In questo modo, il portoghese tornerebbe così a casa e avrebbe l'opportunità di giocare per il club che lo ha lanciato ormai quasi 20 anni fa. A Lisbona, Cristiano Ronaldo potrebbe chiudere la carriera giocando fino a 40 anni, e chissà, forse anche qualcosina di più. 25 partite e 3 goal per l'attaccante con la maglia biancoverde, un bottino che potrebbe certamente incrementare con l'esperienza accumulata negli anni.

Nel frattempo, Ronaldo deve però pensare a concludere la stagione con la Juventus. Dopo 4 gare in cui il portoghese era rimasto a secco, alla fine è arrivata una doppietta (cruciale) che ha regalato ai bianconeri la vittoria contro l'Udinese. La lotta Champions si fa sempre più dura, con 4 squadre in due punti per tre posti e la Lazio che insegue a poca distanza e con una partita ancora da recuperare. Certo è, che se la Juve dovesse mancare all'appuntamento della massima competizione europea, le cose si complicherebbero. Servono soldi e bisogna limare un monte ingaggi stratosferico. Gli oltre 30 milioni di ingaggio di CR7 rappresentano una spesa non da poco per le tasche di Agnelli.

