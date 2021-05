Alex Schwarzer, il Tribunale di Losanna respinge il ricorso: doping e complotto, addio alle Olimpiadi di Tokyo?

07 maggio 2021 a

a

a

Per Alex Schwarzer si allontana sempre di più la possibilità di poter competere alle prossime Olimpiadi di Tokyo 2021. Il Tribunale dello Sport di Losanna, ha infatti respinto il ricorso del marciatore altoatesino sulla squalifica per doping, in un nuovo arbitrato che lo vedeva opposto alla federazione mondiale d'atletica e alla Wada, l'agenzia mondiale antidoping. Secondo quanto riportato dall'ANSA, Alex Schwarzer aveva avanzato richiesta al Tas di "misure provvisorie", in seguito ad una ordinanza del gip di Bolzano che lo aveva scagionato dalle accuse di doping.

Addio Gasperini? Atalanta assediata, terremoto in panchina: le due big d'Europa che vogliono il mister

Sembra quindi esser sfumato l'ultimo appiglio cui l'atleta poteva aggrapparsi per partecipare alle Olimpiadi di Tokyo, rimandate al 2021 a causa della pandemia. I legali di Schwarzer hanno presentato ricorso al Tribunale Federale Svizzero, unico organo di giustizia ordinaria per cui sono appellabili le decisioni del Tas. In attesa di questa decisione, i legali avevano chiesto al Tribunale di Losanna una sospensione provvisoria degli 8 anni di squalifica inflitti a Schwarzer. La squalifica era stata comminata dal Tas nell'agosto 2016 durante le Olimpiadi di Rio. L'atleta azzurro continua a lottare per eliminare la squalifica, ma i tempi stretti in vista di Tokyo, non gli stanno facilitando la battaglia legale.

Roma, con Mourinho i Friedkin come gli sceicchi: un mercato "Real", i 4 super colpi giallorossi

Il legale di Alex Schwarzer, l'avvocato di Bolzano Gerhard Brandstaetter, ha commentato la vicenda: "Attendiamo ad ore la decisione del tribunale federale svizzero. Abbiamo anche ricevuto una lettera della Wada, che ha ribadito che non ammetterà Alex alle gare, ma l'unica cosa che può sbloccare davvero la situazione è il Tribunale federale svizzero" ha ribadito l'avvocato. Nel caso in cui anche la Corte federale svizzera dovesse esprimere un giudizio negativo, Schwarzer potrebbe rivolgersi alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Tuttavia, il tempo richiesto per portare avanti la causa, con molta probabilità non gli consetiranno di prendere parte ai prossimi giochi olimpici.

"Il peggio, poverino". Paolo Di Canio, l'audio rubato: sotterra Mourinho, viene massacrato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.