Juventus, la giornata da incubo di Andrea Pirlo: preso per i fondelli da "Striscia", massacrato da Lapo Elkann

Valerio Staffelli, l'inviato di Striscia la Notizia, è tornato alla Continassa (la sede del quartier generale della Juve) ed è di nuovo pronto a consegnare un tapiro d'oro ad un componente del club. Dopo l'apparizione dello scorso 21 aprile, all'indomani del fallimento della SuperLega, Staffelli è di nuovo dai bianconeri dopo la disfatta interna contro il Milan che ha messo in grave difficoltà la corsa bianconera alla qualificazione per la Champions League Il tapiro potrebbe probabilmente essere per Andrea Pirlo, al centro delle polemiche per l'attuale stato della squadra che è stato confermato, proprio questa mattina lunedì 10 maggio, dalla dirigenza per la partita di mercoledì sera contro il Sassuolo in trasferta.

In mattinata, infatti, erano giunte clamorose indiscrezioni su un possibile esonero proprio di Andrea Pirlo dalla guida tecnica bianconera. C'era già pronto il nome del sostituto (l'ex bianconero ed ex tecnico dell'Udinese) Igor Tudor che già fa parte dello staff dell'ex campione del mondo del 2006 e pronto a sedersi in panchina mercoledì sera nel turno infrasettimanale. Ma a Pirlo la dirigenza bianconera ha voluto dare una altra chance.

Nel frattempo, la devastante sconfitta interna contro il Milan, ha suscitato l'ira di un tifos doc come Lapo Elkann. Il cugino del presidente Andrea Agnelli ha lanciato un grido di dolore per la Juve: "Vedere la Juventus così fa male al cuore la storia e la maglia meritano più amore, rispetto, passione e professionalità. Svegliatevi tutti!", ha scritto su Twitter. Un appello che coinvolge anche il vertice del club che dopo la brutta figura sulla SuperLega rischia ora di rimanere fuori dall'Europa che conta.

