Striscia la Notizia, blitz a Torino: ma Andrea Pirlo... scelta inquietante, timori per il mister

Non c’è pace per la Juventus. La sconfitta in campionato contro il Milan allontana il club di Andrea Agnelli dalla prossima Champions League. Così Valerio Staffelli è andato a Torino con una cassa piena di Tapiri d’oro da consegnare ai bianconeri. Dopo una lunga attesa, l’unico a ritirare il “premio” è stato il vicepresidente Pavel Nedved, mentre calciatori e staff hanno preferito “dribblare” l’inviato di Striscia.

"Ci sono un po' di difficoltà, è normale, ma combatteremo fino alla fine", ha ammesso Nedved, che, uscendo dalla Continassa, la sede degli allenamenti della Juventus, ha risposto anche sul futuro di Andrea Pirlo e di Cristiano Ronaldo: "Pirlo rimane certamente e anche Ronaldo", ha ammesso il vicepresidente bianconero.

Nel frattempo i bianconeri sono alle prese col problema SuperLega che a prescindere dal piazzamento in Serie A rischia concretamente l’esclusione dalle coppe europee per un paio di anni: ciò sconvolgerebbe tutti i piani societari. Ma a mettere pressione sui bianconeri è anche Gravina, presidente della Figc: “Le norme sono chiare, se al momento dell’iscrizione al prossimo campionato la Juventus farà ancora parte della Superlega non potrà partecipare alla Serie A. Dispiacerebbe per i tifosi ma le regole sono regole e valgono per tutti”. Insomma stavolta il tapiro di Staffelli sembra proprio meritato per i colori bianconeri. Il servizio del tg satirico e della consegna del tapiro, lo si vedrà stasera, lunedì 10 maggio, su Canale 5.

