Gigi Buffon al Milan, una clamorosa voce di mercato: l'imprevedibile intreccio con Donnarumma

Gigio Donnarumma e Gianluigi Buffon potrebbero finalmente vestire la stessa maglia. Tutto fatto per Donnarumma alla Juve? Niente affatto. L'ultima bomba di mercato viene da il Giorno, secondo cui sarebbe Gianluigi Buffon quello a raggiungere Donnarumma. Il classe 99' lanciato da Sinisa Mihajlovic è da sempre tifoso rossonero e malvolentieri lascerebbe il suo Milan. Le pressioni vengono però dallo spietato Mino Raiola, che non si accontenta degli 8 milioni offerti al portierone. 12 milioni a stagione è la richiesta del procuratore italo-olandese, mica spiccioli. L'offerta di Gazidis e Maldini si ferma a 7 milioni + 1 di bonus, con un contratto che legherebbe Gigio Donnarumma ai rossoneri per ulteriori 3 anni.

Contratto, che con forte probabilità il gigante di Castellammare firmerà una volta archiviata la tanto agognata qualificazione in Champions League. E al suo fianco, Gigio potrebbe ritrovarsi proprio colui dal quale ha ereditato la maglia numero 1 della Nazionale: Gianluigi Buffon. Nella giornata di ieri, martedì 11 maggio 2021, Gigi ha sancito ai microfoni di Bein Sports la fine della sua seconda esperienza bianconera: "Siamo arrivati alla fine di un ciclo ed è giusto così, ho ricevuto tutto e più di così non si può fare. O smetto o cambio club" ha commentato Buffon.

Se la proposta del Milan dovesse essere convincente, ecco che Buffon potrebbe accettarla, trapela dal suo entourage. Il portierone originario di Carrara, non deve far altro che scegliere la sua prossima destinazione. Se l'operazione con il Milan non dovesse andare in porto, Buffon potrebbe scegliere tra: Genoa, Galatasary, Monaco e Porto. I corteggiamenti non mancano di certo al classe 78'. Mentre i rossoneri sognano Gigione, si preparano in vista della prossima gara di campionato: "Dopo il successo allo Stadium abbiamo iniziato a pensare al Toro. Per noi la parola chiave è equilibrio, sia dopo le vittorie che dopo le sconfitte" ha detto Stefano Pioli, che dovrà fare i conti con l'assenza di Ibra per una lieve distorsione al ginocchio sinistro. Spazio a Rebic, che a Torino ha già sottolineato le sue qualità.

