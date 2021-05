Romelu Lukaku, blitz della polizia alla festa di compleanno e multe. Indiscrezioni: "Da chi è stato segnalato"

13 maggio 2021 a

a

a

Problemi per Romelu Lukaku e l'Inter. I carabinieri sono intervenuti la notte scorsa a Milano in un hotel del centro dove, in un sala eventi, era in corso il compleanno del bomber belga. Il giocatore era con altre 23 persone: tutti i presenti saranno sanzionati per violazione della normativa anti-covid. Tra loro anche altri calciatori nerazzurri come Hakimi, Young e Perisic. L'episodio è accaduto intorno alle 3 di notte e i militari sono intervenuti dopo una segnalazione al 112.

Romelu Lukaku, sul piatto 90 milioni di sterline: chi piomba sul bomber, trema l'Inter

Oltre a Lukaku, e alle 23 persone tra cui altri tre giocatori delll'Inter, è stato sanzionato il direttore del ristorante dell'hotel che ha organizzato l'evento. Il direttore e gli ospiti - spiegano i carabinieri - saranno, a vario titolo, sanzionati per la violazione della normativa sul contenimento del Covid - 19. Il party ‘clandestino’ svoltosi nella notte tra mercoledì 12 e giovedì 13 maggio all’hotel The Square Milano Duomo sarebbe stato segnalato da un soggetto riconducibile alla cerchia di una influencer, volto televisivo, “presente alla festa e accostata, nelle ultime settimane, a un calciatore in particolare”, si legge sul Corriere della Sera.

Achraf Hakimi prepara le valigie? Ecco come sarà l'Inter del post-scudetto

Il tutto a poche ore dalla partita contro la Juventus in programma sabato 15 maggio alle ore 18, penultima gara di campionato per l’Inter prima della chiusura in casa contro l’Udinese. Il caso ricorda da vicino quanto accaduto ad inizio aprile alla stessa Juventus, quando Paulo Dybala e Arthur e finirono nella bufera per aver partecipato a una cena a casa di Weston McKennie, violando anche in quel caso le norme anti-Coronavirus. Anche in quel caso fu necessario l’intervento dei carabinieri, mentre i giocatori furono poi puniti da Andrea Pirlo con l’esclusione dalla successiva partita di campionato.

Video su questo argomento "Riti voodoo? Ecco la vera storia": Senaldi svela il disastro di Ibrahimovic (come gode Lukaku)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.