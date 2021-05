Benevento a un passo dalla B, solo pari col Crotone. Il Torino gode. Vince la Samp contro l'Udinese

16 maggio 2021 a

Beffa per il Benevento che, ora, deve sperare nella sconfitta del Torino contro la Lazio per poter ancora credere nella salvezza. I campani si fanno rimontare nel recupero da Simy e sprecano oltre 60' di superiorità numerica. Sono 32, adesso, i punti in classifica generale per i sanniti: è imperativo vincere la prossima contro il Torino, sperando che i granata perdano il recupero contro la Lazio.

Parte in quinta il Benevento, alla caccia della vittoria per provare a rincorrere la permanenza in Serie A. La prima azione da gol del match, però, è del Crotone che al minuto 11 ha la possibilità di segnare il gol dello 0-1 con Ounas: l'attaccante dei calabresi si presenta a tu per tu con Montipò, ma calcia alto, sciupando una clamorosa chance. Gol sbagliato, gol subito. Perché sul ribaltamento di fronte è la squadra di Filippo Inzaghi ad andare in rete: lancio di Letizia, sponda di Hetemaj e destro ad incrociare di Lapadula che porta i suoi in avanti. Poco dopo il primo quarto d'ora di gioco si fa male Ionita, dopo uno scontro duro con Cigarini: il centrocampista è costretto ad abbandonare il terreno di gioco in lacrime, lasciando il posto ad Improta. Si mette in discesa il match per la squadra campana vista l'espulsione di Golemic al minuto 24: rosso diretto per una entrataccia su Lapadula. Al minuto 27 Roberto Insigne prova a trascinare i suoi, ma il suo tiro sbatte contro l'incrocio dei pali. Al minuto 35 va in apprensione il tecnico delle streghe: si fa male anche Depaoli che esce per un problema alla spalla. Nonostante l'inferiorità numerica, però il Crotone non si arrende: il duo Ounas-Simy resta pericoloso sotto porta. Nel finale i locali provano ad affondare il colpo: prima Festa si oppone a Schiattarella, poi l'estremo difensore dei pitagorici è miracoloso su Lapadula.

Nei secondi quarantacinque minuti di gioco Inzaghi deve fare i conti con il terzo infortunio della gara: si ferma anche Caprari che resta negli spogliatoi per un problema muscolare. Al minuto 50 Lapadula segna la doppietta personale, ma l'assistente dell'arbitro Giacomelli ferma tutto per posizione di fuorigioco dell'attaccante. Il Crotone non riesce a reagire: complice l'inferiorità numerica, i calabresi restano nella propria metà campo. A mezz'ora dal termine Schiatterella tenta un improbabile pallonetto e fa infuriare i compagni: occasione sciupata per il 2-0. L'ultimo ad arrendersi del Crotone è il portiere Festa: l'estremo difensore arpiona un pallone pericoloso giunto dalle sue parti dopo la giocata del duo Insigne-Improta. Ad un quarto d'ora dal termine Lapadula cerca il secondo gol del match, ma la sua conclusione è imprecisa. Nel finale, però, con il risultato già in cassaforte, il Benevento si fa beffare a tempo quasi scaduto. In pieno recupero, al minuto 93, Simy approfitta di una disattenzione difensiva e segna la rete del definitivo 1-1, mettendo in ginocchio i padroni di casa. All'ultimo respiro ci prova poi Glik: Festa con i guantoni evita la sconfitta. Il triplice fischio decreta l'1-1 finale.

