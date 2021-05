Filippo Viscido, morto suicida l'ex "pitbull" dell'Avellino: impiccato in garage, aveva 31 anni

17 maggio 2021 a

Una tragica notizia scuote il mondo il calcio: Filippo Viscido, centrocampista di 31 anni, è stato trovato impiccato nella serata di domenica 16 maggio 2021 in un garage a Battipaglia, località in cui viveva. Sconosciuti al momento i motivi per cui il giovane calciatore abbia deciso di togliersi la vita. Filippo Viscido avrebbe compiuto 32 anni tra poche settimane, il 5 giugno. Lascia la moglie Mina e i figli Domenico e Naomi. Sconvolti gli ex compagni di squadra e chiunque abbia conosciuto Filippo, che si era fatto conoscere principalmente per la sua parabola all'Avellino.

Viscido ha vestito la maglia neroverde dal 2009 fino al 2011. Sono stati tantissimi i messaggi di cordoglio da parte di amici e tifosi dei Lupini irpini che hanno inondato la sua pagina Facebook di messaggi d'addio. Originario di Battipaglia, il centrocampista aveva iniziato la propria carriera nel Chieti, per poi vestite le maglie di Palmese, Sorrento, Licata, Savoia, Potenza, Campobasso, Cavase e Afragolese. L'apice della sua carriera è poi arrivato proprio con l'Avellino, prima in serie D e poi in C2.

Dopo aver risolto il contratto con la Salernum Baronissi, Viscido era sul mercato degli svincolati dopo il lunghissimo stop delle categorie minori causato dalle normative anti-Covid. Tra i tantissimi messaggi in memoria del "pitbull", così era stato soprannominato per la sua tenacia e aggressività agonistica in campo, risalta quello di Dino Fava Passaro, ex attaccante di Udinese, Bologna e Salernitana. Passaro ha condiviso sui social una foto che lo ritrae insieme al centrocampista, i due avevano giocato nello stesso periodo per l'Afragolese: "Poi all'improvviso ti arrivano quelle notizie che ti sconvolgono la giornata... Perché Filippo Viscido era un grande uomo e un grande guerriero... riposa in pace amico mio", ha commentato Passaro la scomparsa dell'amico.

