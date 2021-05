SkySport, volano stracci tra Di Canio e Piccinini su Mourinho: "Per te è difficile capirlo, non punto ai like". Caressa costretto a fermarli

17 maggio 2021 a

Scontro accesissimo quello tra Paolo Di Canio e Sandro Piccinini al club andato in onda domenica notte su SkySport. Oggetto del dibattito: l'approdo di José Mourinho alla Roma, di cui è ben nota la considerazione dell'ex giocatore della Lazio. Nelle scorse settimane è infatti girato un audio di Di Canio che all'annuncio dello Special One ai giallorossi ha detto: "È finito, hanno preso il peggio che c'è in questo momento, poverino". Ieri sera, Di Canio è tornato sulla questione: "Quel mio audio che girava era una cosa tra amici, ma ho detto la verità. Basta informarsi per sapere che è un allenatore che ha sbagliato molto negli ultimi anni. Lui ha vinto tutto con l'Inter ma dieci anni fa. Alcuni miei amici si sentono già il Triplete in tasca".

Sandro Piccini è intervenuto ergendosi a difesa dell'operato del tecnico portoghese nelle ultime stagioni in Premier League e quindi Di Canio ha alzato i toni, affermando: "Capisco che non giova a nessuno andare contro Mourinho, ma dire che sta facendo bene è una follia". "Gli esoneri non sono arrivati per ignominia, ogni esonero ha una storia diversa", ha replicato Piccinini. A quel punto Di Canio ha messo in discussione le competenze calcistiche del telecronista: "Capisco che per te è difficile capirlo, ma Mourinho è stato esonerato per un mix terribile: non ha portato risultati e ha rotto con gli spogliatoi".

"Io so perché lo dici Sandro - ha proseguito Di Canio - io però non punto ai like. Capisco che non hai vissuto gli spogliatoi e certe cose probabilmente non le capisci, ma ti dico che Mourinho non è più quello di una volta". Piccinini però non ha accettato l'obiezione e ha risposto per le righe all'ex West Ham: "Io ho frequentato gli spogliatoi più di te, ovviamente non da calciatore, ed ho parlato con tanti allenatori, posso capirle certe cose". Dato che il dibattito stava andando un po' troppo verso il personale, il conduttore della trasmissione Fabio Caressa ha preso le redini della discussione cambiando repentinamente argomento in modo da porre fine alle polemiche. José Mourinho non ha ancora messo piede a Trigoria, ma il dibattito intorno al suo ruolo si fa già caldissimo.

