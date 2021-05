Striscia la notizia, Andrea Pirlo e l'audio "rubato" in spogliatoio prima di Juventus-Atalanta: "Niente infortuni, perché...", il gelo

20 maggio 2021 a

a

a

Scoop di Striscia la notizia direttamente dallo spogliatoio della Juventus: il tg satirico di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker e Gerry Scotti manda in onda il discorso del mister bianconero Andrea Pirlo alla vigilia della finale di Coppa Italia contro l'Atalanta, vinta un po' a sorpresa per 2-1. "Allora ragazzi, giochiamo con la testa ed evitiamo gli infortuni". Immaginiamo gli sguardi un po' perlessi di Buffon, Cristiano Ronaldo e soci.

Chiesa regala il secondo trofeo alla Juventus di Pirlo: battuta l'Atalanta in finale di Coppa Italia







Ma subito Pirlo, o meglio il clamoroso deepfake che da mesi Striscia dedica all'esordiente tecnico bresciano, chiarisce: "Niente infortuni che domenica c'è una partita importante, Atalanta-Milan, che se i giocatori si infortunano rischiano di perdere". Il riferimento, divertente, è alla speranza che la Juve, a -1 dal Milan, deve riporre proprio nei bergamaschi: solo un passo falso dei rossoneri può far qualificare la Signora alla prossima Champions League.







Pirlo e il gelo prima di Atalanta-Juve: guarda il video di Striscia la notizia





"Rispetto alla partita con l'Inter ho fatto qualche cambio - prosegue poi il falso Pirlo -, fuori Calvarese e dentro Massa". La sua risata è però accolta dal gelo generale. "Mi è venuta così al momento, non ride nessuno? Vi vedo tesi, così non va bene, mamma mia. Quando ero al Milan Ancelotti mi raccontava sempre una storia prima della finale, per ricordarci che dobbiamo essere sempre super. Un tizio per strada viene assalito da tre malviventi, quando all'improvviso arriva per strada uno con maschera nera, mantello nero e la spada, sconfigge i delinquenti e lo salva. Allora il tizio lo guarda e gli fa: grazie Zuperman! L'ho capita adesso... è Zorro, non Zuperman! Sto male, troppo forte. Adesso chiamo Ancelotti e gliela spiego subito".

"Mi è arrivato un sms". Buffon, l'addio e il Mondiale: la bomba dopo la finale di Coppa Italia





In studio, Gerry Scotti infierisce: "Lo sai che nella sede del Milan dev'essere passato Spiderman? Perché i trofei sono pieni di ragnatele... E l'ho detto da milanista!". Al di sopra di ogni sospetto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.