Coppa Italia, la Juventus si aggiudica il trofeo battendo in finale l'Atalanta: gol di Kulusevski e Chiesa

19 maggio 2021 a

a

a

La zampata della Juventus. Con una prestazione di grande cuore e sostanza, la squadra di Andrea Pirlo vince la sua 14esima Coppa Italia battendo per 2-1 l'Atalanta nella finale del Mapei Stadium di Reggio Emilia. Una partita dai due volti: primo tempo dominato dall'Atalanta, con la Juve costretta a difendersi nonostante il vantaggio di Kulusevski. Il pari nerazzurro di Malinovskyi illude i nerazzurri.

Cuadrado tiene in vita la Juve: Inter sconfitta 3-2 tra rigori e polemiche

Nella ripresa i bianconeri fanno valore la maggior classe, qualità ed esperienza dei suoi campioni, dominando la gara e trovando la rete della vittoria con Federico Chiesa. In una stagione deludente in campionato e Champions, i bianconeri dopo la Supercoppa portano a casa anche la Coppa Italia. Mastica amaro l'Atalanta, sconfitta in finale per la seconda volta in tre anni. I ragazzi di Gasperini dopo un primo tempo a tratti straripante, nel secondo si sono letteralmente sciolti come neve al sole. Per il salto di qualità, evidentemente, manca ancora qualcosa.

Gigi Buffon, l'indiscrezione di Luciano Moggi: carriera finita? Proprio no: scenario clamoroso

Nel finalela tensione è altissima, ne fa le spese Toloi espulso per proteste dalla panchina. I nerazzurri ci provano con la forza della disperazione, ma la difesa della Juventus regge l'urto e il risultato non cambia. Al fischio dell'arbitro esplode la gioia dei giocatori della Juventus e del suo allenatore Pirlo. Il più festeggiato Buffon, lanciato in aria dai compagni, alla sua ultima vittoriosa partita con la Juve. "Una finale intensissima, merito all'Atalanta che ha fatto una grandissima partita. La Juve però ha dimostrato grande esperienza e abbiamo portato a casa un altro trofeo". Così Federico Chiesa, attaccante della Juventus, eletto Mvp della finale di Coppa Italia, sintetizza il successo bianconero.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.