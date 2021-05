Formula 1, impresa di Charles Leclerc: la Ferrari parte in pole position a Montecarlo

22 maggio 2021 a

La Ferrari torna in pole position dopo un anno e sei mesi: lo fa con Charles Leclerc nel GP di casa del monegasco, nonostante un botto nel finale. Seconda fila con Verstappen e Bottas, quarto Sainz e quinto Norris. Solo il settimo crono per Hamilton. Il monegasco dopo aver fatto segnare il miglior tempo, 1.10.346, sul finire delle qualifiche è andato a sbattere contro le barriere chiudendo le qualifiche con un incidente ma fermando i tempi. Verstappen è a +0.230 e Valterri Bottas a +0.255. Dopo Carlos Sainz e Lando Norris c'e Pierre Gasly. Solo settima la Mercedes del campione del mondo Lewis Hamilton, seguita da Sebastian Vettel, Sergio Perez e Antonio Giovinazzi, che chiude la top ten.

La Ferrari non partiva dalla pole dal Gp del Messico del 2019, anche in quel caso davanti a tutti c'era Leclerc. Già giovedì le Rosse avevano dato letteralmente spettacolo, peraltro sia sul giro secco sia in proiezione passo gara. Charles Leclerc, dopo aver saltato le FP1 a causa di un problema tecnico, aveva concluso la giornata addirittura al comando, precedendo il compagno di squadra Carlos Sainz di 112 millesimi. La SF21 sembra trovarsi alla perfezione sul tracciato di Monaco, dove trazione e telaio contano in misura maggiore rispetto alla potenza del motore, tallone d’Achille della vettura di Maranello.

“Ho ancora margini di miglioramento, ma forse Red Bull e Mercedes ne hanno ancora di più“, aveva spiegato giovedì Charles Leclerc. Cauto anche il team-principal Mattia Binotto: “Sogniamo, ma con realismo. Leclerc può fare molto bene in qualifica“. Ieri Sainz si è lasciato cullare dai sogni: “Voglio diventare il miglior pilota del mondo, per questo sono alla Ferrari“.

