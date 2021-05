Napoli-Verona, Juric litiga in diretta con il giornalista Sky: "Subito una grande cag***a, chiedi scusa". E se ne va

24 maggio 2021 a

Clamorosa rissa in diretta tra Ivan Juric, allenatore del Verona, e il giornalista di Sky Massimo Ugolini. Intervista a caldo dopo Napoli-Verona, con i veneti che pareggiando 1-1 hanno impedito ai padroni di casa di qualificarsi alla prossima Champions League. "Un Verona diverso rispetto a quello delle ultime partite", domanda il giornalista. Il tecnico la prende malissimo: "Subito una grande cag***ta... Dovete portare rispetto...".



L'interpretazione è netta: il Verona nelle precedenti partite si è impegnato poco, ma contro il Napoli sì. "Voi mancate di rispetto, la state mettendo in un modo non giusto". "Nessuno sta dicendo che vi siete impegnati di più oggi", chiariscono subito dallo studio. "La squadra ha dato sempre il massimo. Questo comportamento non è accettabile, mi deve chiedere scusa. Questo vostro pensiero è una vergogna", dice prima di andarsene e lasciare il collegamento.

Poco dopo, arriva la posizione ufficiale del Verona con un tweet: "Il Presidente Setti e Hellas Verona FC, a tutela dei valori sportivi che anche in questa occasione hanno contraddistinto il Club, rimarca l’inopportunità delle domande rivolte in diretta al proprio allenatore nel post-partita di Napoli-Verona". Risposta ufficiale anche da Sky: "Una domanda, nessun sospetto", scrive Federico Ferri. "Se Juric avesse lasciato terminare la domanda, avrebbe scoperto che il nostro giornalista gli stava per chiedere come avesse fatto a ritrovare il Verona migliore, dopo che nelle ultime partite i risultati non erano stati all’altezza della squadra fantastica che ha sfiorato l’Europa per lunghi periodi delle ultime due stagioni, passando da bella rivelazione a brillante realtà del calcio italiano. Ugolini non vede le partite? Ne dubito, Juric. E di sicuro studia i numeri, ad esempio quelli con i quali il Verona si è presentato alla sfida del San Paolo: la squadra non vinceva da 8 partite (3 pareggi e 5 sconfitte), non registrava una striscia più lunga senza successi in serie A dal gennaio 2016 (24 in quell'occasione). Solo il Parma, con 5 punti, ne aveva ottenuti di meno del Verona (6, con una vittoria, 3 pareggi, 8 sconfitte) nelle ultime 12 gare di campionato. Infatti, prima di ieri sera, il Verona aveva perso le ultime 3 trasferte di campionato, mai fatto peggio in Serie A sotto la gestione dell’attuale allenatore".

