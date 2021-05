Luisa Gibellini morta a 63 anni, dramma per Carlo Ancelotti: addio all'ex moglie e "signora degli elicotteri"

25 maggio 2021 a

Si è spenta a soli 63 anni, Luisa Gibellini, ex moglie di Carlo Ancelotti. Legata all'allenatore dell'Everton per ben 25 anni, Luisa è stata una figura centrale nella vita dell'ex tecnico di Milan e Juve. E con l'aggravarsi delle sue condizioni, proprio l'ex marito ha deciso aveva di rientrare in Italia per rimanerle accanto. La Gibellini ha goduto di una certa popolarità per via della sua partecipazione a Quelli che il calcio, celebre trasmissione domenicale in onda su Rai 2 in cui ha dimostrato la sua simpatia innata. Svelando, anche dettagli della sua vita con Ancelotti.

Spesso tv e giornali hanno raccontato i suoi atterraggi ai campi di allenamento con l'elicottero: Luisa che ha ottenuto il brevetto nel 1999 a Reggio Emilia accompagnava a Milanello Ancelotti alla guida del velivolo. Analoga situazione andò in scena al termine del famoso 1-1 a Perugia del 14 maggio 2000, con i bianconeri che persero lo scudetto all'ultima giornata a vantaggio della Lazio. La donna, ex moglie del mister ex Napoli e madre di Katia e Davide Ancelotti, combatteva da anni contro una terribile malattia. Negli ultimi giorni si era aggravata tant’è che Carlo Ancelotti era apposta volato in Italia per starle vicino.

Grande intenditrice di sport, e non solo calcio, passione che condivideva con l’attuale allenatore dell’Everton. La donna amava anche il softball, il tennis e tante altre attività sportive. Era costantemente alla ricerca di nuovi stimoli e di prove in cui cimentarsi. Qualche tempo dopo la separazione Ancelotti ha conosciuto Mariann Barrena McClay, con cui si è risposato nel 2014.

