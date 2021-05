Gianluigi Donnarumma, addio al Milan solo per soldi? Cosa tira fuori Dagospia: "Se mi gira la testa..."

27 maggio 2021 a

Gianluigi Donnarumma e il Milan sono ormai ai titoli di coda. L’approdo a milanello di Mike Maignan toglie ogni dubbio. Paolo Maldini si è scocciato di Gigio e Mino Raiola, tanto da preparagli personalmente le valigie e accompagnarlo all'uscita, con tanti cari saluti. A essere nauseati dal comportamento del portiere classe 99’, anche gli stessi tifosi che, già in precedenza, avevano manifestato tutto il loro disdegno per l’avidità, secondo loro, del giocatore. Ha suscitato scalpore l’iniziativa di alcuni tifosi rossoneri che, a gara in corso, hanno fatto piovere banconote (finte) sulla testa del portiere.

A tirare fuori dal cilindro l’ultima perla è invece Dagospia, che ricorda una vecchia intervista di Gigio, poco dopo un incontro disputato con la Nazionale azzurra. Una giornalista chiede a Gigio: “Ma queste cifre ti fanno girare la testa?”, lo stipendio del portiere di Castellammare era appena balzato da 250mila euro a 2 milioni (che ora sono diventati 6). Al che, Donnarumma risponde con apparente franchezza: “Se queste cifre mi fanno girare la testa? Io cerco sempre di divertirmi perché la prima cosa è il divertimento”. Certo che se i soldi poi iniziano a piovere per davvero, magari ci si diverte anche un pochino di più, vero?

Ora a Mino Raiola tocca cercare una nuova sistemazione per Gigio. Non si tratta certo di un giocatore senza mercato. Oltre alla Juventus, in pole per l’acquisto di Gigio, ma con il nodo Szczesny da sciogliere, le pretendenti sono Barcellona, Paris Saint-Germain e pure il Manchester United. Gigio lascerà il Milan a parametro zero, il che lo rende un boccone appetibile per i top club europei, ma l’ingaggio richiesto da Mino, nonché la sua lauta commissione, non rendono l’operazione proprio “a zero”. Da 6,5 milioni, l’ingaggio di Donnarumma salirebbe a una decina di milioni tondi tondi. Chi riuscirà a ingraziarsi il portiere di Castellammare di Stabia?

