Simone Inzaghi-Inter, è fatta: "Chiudo una meravigliosa avventura". Il saluto alla Lazio, beffato Lotito

27 maggio 2021 a

a

a

Clamoroso non al Cibali, ma sulla direttrice Milano-Roma. Già, perché Simone Inzahgi sarà il nuovo allenatore dell'Inter, è praticamente fatta. Trovato l'accordo per la prossima stagione: strappato all'ultimo secondo alla Lazio, quando il rinnovo sembrava cosa fatta. Anzi, era già stato confermato. Ma Inzaghi non aveva firmato. E così, nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 27 maggio, ha iniziato a trapelare la voce: la firma non c'è, Inzaghi va verso l'Inter.

Dopo Conte, è l'ora degli addii pesanti. "Serve il cash", ecco i big che stanno per lasciare l'Inter

Un ribaltone impensabile dopo la cena tra Inzaghi e Claudio Lotito, presidente biancoceleste, un incontro per chiarirsi dopo i recenti attriti. Ma l'Inter ha sempre lavorato sotto traccia: oggi, l'affondo decisivo. Il procuratore di Inzaghi, Tullio Tinti, si è presentato ancora una volta nella sede nerazzurra e stavolta per definire i dettagli dell’affare. L’accordo biennale dovrebbe garantire uno stipendio da 4 milioni più uno di bonus, quasi il doppio di quanto avrebbe percepito col rinnovo alla Lazio.

"Un cantiere fantasma". Bonolis e la cena con Conte prima dell'addio: "Che cos'ho capito quella sera"

Beppe Marotta, non a caso, ha annunciato: "Forse entro stasera, almeno ufficiosamente". Così in risposta a chi gli chiedeva quando sarebbe stato annunciato il nuovo mister dell'Inter, dopo l'addio di Antonio Conte. Vani i tentativi di Lotito, che anche nelle ultime ore confermava che Inzaghi sarebbe rimasto alla Lazio. Bruciata, dunque, la concorrenza di Maurizio Sarri, che era in pole dopo l'addio di Conte. Simone Inzaghi era la prima scelta, il profilo scelto dalla dirigenza nerazzurra. E l'obiettivo sembra essere stato centrato, nel più clamoroso e rocambolesco dei modi. Tanto che Inzaghi, in serata, ha salutato i tifosi della Lazio: "Il 30 giugno chiudo una meravigliosa avventura". Già, ora c'è l'Inter...

Sullo stadio di San Siro, Beppe Sala litiga ancora con l'Inter: "Mi hanno svillaneggiato, ma chiedo garanzie..."

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.