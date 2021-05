Inter, clamoroso: "Simone Inzaghi non ha firmato con la Lazio". Manina nerazzurra, come si arriva all'accordo

27 maggio 2021 a

L'Inter sta tentanto fino all'ultimo di portare Simone Inzaghi in nerazzurro. La vicenda avrebbe del clamoroso: ieri sera, mercoledì 26 maggio, dopo molte ore di incontro, l'allenatore della Lazio aveva dato la disponibilità di massima a restare in biancoceleste, trovando l'accordo per il rinnovo con il presidente Claudio Lotito, dopo un lungo tira e molla durato 16 mesi. Dopo l'ultima di campionato, le parole di Inzaghi, polemiche, lasciavano intendere che la rottura fosse imminente.

Rinnovo, scrive Gianluca Di Marzio, però ancora non firmato. È il motivo per cui l'Inter, una volta fatte le opportune verifiche, ha nuovamente provato a insistere. Proprio in questi momenti il tecnico della Lazio è di nuovo a colloquio con Lotito per spiegare al presidente della Lazio quanto sia importante l'offerta, anche a livello economico, del club di Zhang.

Nella sede dell'Inter, inoltre, c'è anche Tullio Tinti, agente dell'allenatore, per capire con Marotta e Ausilio possano gestire gli eventuali margini "per una nuova, clamorosa, trattativa. Sono quindi ore decisive: da vedere se Inzaghi potrà lasciare a sorpresa la Lazio o se rispetterà l'impegno di massima preso ieri", afferma Di Marzio. Perso Massimiliano Allegri l'Inter si è rifiondata su Inzaghi. Dovesse fallire anche questa trattativa, si fanno i nomi di Maurizio Sarri, Fonseca e Mihajlovic, o un allenatore di un campionato straniero. Eppure i soldi iniziano a essere sempre meno e i costi sempre più alti. I 7 milioni di euro che sono costati la risoluzione del contratto di Antonio Conto e i debiti che sommati insieme sfiorano in totale il miliardo, ma non sembrano preoccupare le tasche di Zhang. L'assalto finale a Inzaghi ne è la conferma.

