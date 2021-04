Marc Marquez torna a correre, ma è giallo in MotoGp: quali sono le sue vere condizioni di salute?

11 aprile 2021 a

La luce in fondo al tunnel di Marc Marquez assume le forme e i colori dell'Algarve. A nove mesi dall'infortunio di Jerez, nella prima gara della stagione 2020, il lungo calvario del pilota spagnolo è finito. Il fuoriclasse di Cervera sarà al via il prossimo weekend nel Gp di Portimao. L'ultimo controllo, inizialmente in programma lunedì ma poi anticipato a venerdì, ha dato esito positivo. Il 'Cabroncito', che ha saltato i primi due appuntamenti in calendario, è stato dichiarato idoneo a gareggiare.

In una nota la Honda sottolinea che le condizioni di Marquez dopo l'intervento di quattro mesi fa al braccio destro per un infezione legata alla pseudoartrosi dell'omero sono giudicate "molto soddisfacenti" e che quindi l'otto volte campione del mondo può tornare alle competizioni "assumendosi il ragionevole rischio implicito nella sua attività sportiva". Insomma, resta comunque una patina di mistero: quali sono le vere condizioni fisiche dell spagnolo? A svelarcelo sarà il verdetto della pista.

A questo punto per rivedere Marquez in sella alla Honda HRC serve solo il via libera della commissione medica della Dorna, che darà il suo responso direttamente in Portogallo per permettergli di partecipare alle libere del venerdì. Il talento di Cervera non corre una gara dal 19 luglio scorso, quando si fratturò il braccio in seguito a una caduta. Da lì è iniziata una lunga rincorsa per lo spagnolo, che nel tentativo di rientrare in tempi record si è dovuto fermare per una seconda operazione, che non è bastata però per risolvere il problema.

Dopo il terzo intervento, sostenuto a dicembre, si è anche sussurrato di uno stop definitivo e di una carriera a rischio. Adesso però, dopo una lunga fase di riabilitazione, il tiranno della MotoGp è pronto a tornare nel suo regno. "Sono molto felice. Ieri i medici mi hanno dato il via libera per tornare a gareggiare. Sono stati nove mesi difficili, con momenti di incertezza e alti e bassi - ha ammesso in un tweet - Ora finalmente potrò godermi di nuovo la mia passione. Ci vediamo la prossima settimana a Portimao". Mir, Vinales, Quartararo e gli altri protagonisti del circus sono avvisati.

