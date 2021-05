Hakimi a un passo dall'addio, ma l'Inter vuole 80 milioni: insorgono i tifosi, i rumors sul sostituto

29 maggio 2021 a

Achraf Hakimi è il principale indiziato a salutare l’Inter, tra l’altro dopo una sola stagione: l’esigenza di fare cassa è fortissima per il club nerazzurro, che per questo motivo ha perso Antonio Conte, che aveva posto come condizione per rimanere in panchina quella di non vendere nessuno dei big. E Hakimi ovviamente rientra in questa categoria, dato che si è subito affermato come uno degli esterni di maggior corsa e qualità dell’intero campionato italiano, e non solo. Il Paris Saint-Germain è fortemente interessato a lui.

Dalle ultime indiscrezioni è emerso che Lonardo avrebbe già contattato il giocatore, che ovviamente non direbbe mai di no alla ricchissima offerta dei francesi anche se resterebbe a Milano più che volentieri se ci fossero le condizioni giuste. La prima offerta che il Psg avrebbe fatto pervenire all’Inter sarebbe di 60 milioni: una cifra ragguardevole, ma che non viene presa minimamente in considerazione da Beppe Marotta, che soltanto un anno fa ha pagato il marocchino 40 milioni. Di conseguenza ne vuole almeno il doppio per cedere uno dei principali protagonisti del diciannovesimo scudetto nerazzurro.

Nel caso in cui il Psg o chi per esso dovesse soddisfare la richiesta dell’Inter, quest’ultima allora non avrebbe più bisogno di cedere altri big. Al posto di Hakimi nella lista di Marotta ci sarebbe Alessandro Florenzi, che sta per rientrare a Roma dopo aver giocato l’ultima stagione proprio a Parigi. Ovviamente i tifosi nerazzurri non hanno accolto affatto bene la notizia di una possibile cessione del marocchino: ma dovranno farsene una ragione, perché l'Inter ha assoluto bisogno di vendere almeno uno tra lui e Lautaro Martinez, altrimenti non avrebbe perso Conte.

