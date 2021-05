Milan, rottura con Hakan Calhanoglu: si punta tutto su De Paul, ma c'è il fantasma di Mino Raiola

30 maggio 2021 a

Dopo Gigio Donnarumma, anche Hakan Calhanoglu sembra sempre più lontano dal Milan e vicino alla Juventus. E proprio come nel caso del portiere, il Milan non avrebbe più voglia di aspettare. Il contratto del turco scade tra un mese esatto e, nonostante la proposta di rinnovo sia arrivata da tempo, dall'entourage del giocatore non arrivano segnali di apertura.

Dunque, i rossoneri si muovono e vanno a caccia dell'alternativa. E che alternativa: Paolo Maldini e Fabio Massara hanno iniziato a muoversi in modo deciso per Rodrigo De Paul, l'argentino che dovrebbe lasciare l'Udinese nel corso di questo calciomercato. Su De Paul, però, c'è anche l'Atletico Madrid, con cui la famiglia pozzo ha già aperto una trattativa. L'Udinese chiede non meno di 40 milioni ma è disposta ad inserire delle contropartite nell'affare. Per quel che riguarda il Milan, questa contropartita potrebbe essere Jens Petter Hauge, oltre ad altri giovani da lanciare in Serie A.

Vi è però un problema: l'agente di De Paul è Mino Raiola, lo stesso di Donnarumma, con cui i rapporti sono ovviamente ai minimi termini. Per quel che riguarda Calhanoglu, come detto, la destinazione più probabile pare essere proprio la Juventus: l'interesse dei bianconeri c'è da tempo, ma ora dopo il cambio della guida tecnica si aspetta l'ok definitivo di Massimiliano Allegri. Prima, però, si attendono le valutazioni del tecnico su Ramsey, McKennie, Arthur, Rabiot e Bentancur.

