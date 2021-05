Rodrigo De Paul, casa già venduta: verso il Milan, ma occhio ai due spauracchi. Chi piomba sull'argentino

31 maggio 2021 a

Dopo aver chiuso con un ottimo secondo posto e una qualificazione in Champions League che mancava ormai da quasi una decade, Paolo Maldini pensa a come rimodellare la rosa del Milan da consegnare nelle mani di mister Stefano Pioli, uno dei pochi allenatori confermati di questa stagione. Il pallino del mercato è un nome che da qualche sessione echeggia a Milanello: l'argentino Rodrigo De Paul, in forza all'Udinese. Il numero 10 bianconero costa circa 40 milioni di euro, una somma che non sembra tuttavia aver scoraggiato la dirigenza rossonera. Ormai navigato giocatore offensivo della Serie A, De Paul è reduce dalla migliore stagione con i friulani. Bottino: 9 goal e ben 10 assist serviti ai compagni.

Le ambizioni del 27enne mirano però ora a qualcosa di più della semplice lotta salvezza. Il Milan potrebbe soddisfare i suoi desideri, facendoglidisputare la massima competizione europea: la Champions League. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, a contendersi il trequartista ci sarebbero anche Atletico Madrid e Liverpool. Tuttavia, dalla Spagna le distanze tra il club dei Pozzo e i madrileni sarebbero, al momento, apparentemente incolmabili. I rossoneri dovranno però prima chiarire il futuro di Hauge e Calhanoglu, in modo da assicurarsi un tesoretto da investire nell'operazione.

Il norvegese dovrebbe essere diretto verso il Watford, ma potrebbe anche accasarsi in Friuli. Entrambi i club sono di proprietà dei Pozzo, ma quello che conta è la cifra che entrerebbe nelle casse rossonere: il valore del cartellino è fissato a 15 milioni di euro. Per quanto riguarda il turco, il rinnovo sembra sempre più lontano. Anzi, sembra quasi da escludere. Il giocatore percepisce 2,5 milioni a stagione, ma ora ne chiede cinque. Troppi per un giocatore protagonista di pochi alti e tanti bassi. Ad oggi, De Paul guadagna 1 milione più bonus e potrebbe sistemarsi proprio nella zona di campo lasciata libera da Hakan Calhanoglu per un ingaggio di 3 milioni annui più bonus.

In vendita anche Castillejo, Krunic, così come i rientranti dai prestiti, che non dovranno nemmeno disfare le valigie: Conti, Laxalt, magari anche Caldara. Si tratta del più classico effetto-domino: una volta sbloccate le operazioni interne, ecco che si potrà lavorare agli acquisti. De Paul ha già venduto nei giorni scorsi la sua villa friulana. L'idea è quella di trovare una nuova sistemazione altrove, che stia già controllando gli annunci milanesi? Nel frattempo, De Paul è tornato a casa in Argentina dove giocherà la Coppa America con la Nazionale. Ottima vetrina per i Pozzo, che potrebbe far lievitare il prezzo del talento. Maldini e Massara cercheranno di giocare d'anticipo.

