Antonio Conte adesso che fa? Le piste Tottenham-Psg e un terzo (clamoroso) scenario

E adesso, Antonio Conte che fa? Ambiva al Real Madrid ma pare che abbia chiesto troppo: morale, in Blancos ci è tornato Carlo Ancelotti. E così, dopo lo scudetto e le dimissioni dall'Inter, il mister salentino per ora è senza panchina. Certo, Conte è tipo ambizioso: cerca un progetto che valuti all'altezza delle sue capacità. E insomma, non è così scontato che possa trovare una collocazione in tempi rapidi.

Anche la pista che lo porta al Psg, per quanto ancora in piedi, resta piuttosto sfuocata, nebulosa, indefinita. E così, ad oggi, l'ipotesi più probabile è quella che lo porta dritto dritto a Londra, sponda Tottenham, argomento che appassiona moltissimo i tabloid britannici ma, forse, non così tanto il diretto interessato. Già, Conte ora si sta godendo il suo meritato riposo al mare.

Secondo i tabloid di Sua Maestà, Conte sarebbe in ballottaggio per la panchina del Tottenham con Erik Ten Haag, mister dell'Ajax. Ma entrambi sarebbero delle seconde scelte dietro a Pochettino, prima opzione del patron degli Spurs, Daniel Levy, che lo rivorrebbe subito ad allenare.

Poi le voci che arrivano dalla Francia: secondo Libration, Pochettino avrebbe chiesto al Psg di essere liberato proprio per tornare a Londra, ma Leonardo gli avrebbe risposto picche. Un "no" che potrebbe anche favorire Conte, ammesso e non concesso che reputi il progetto-Tottenham idoneo. Il punto è che Conte, ad oggi, non sembra avere tutta questa fretta di trovare una nuova panchina. Tanto che potrebbe anche concedersi un anno di pausa...

