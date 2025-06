Inter-River, Acuna impazzisce: rissa mostruosa con Dumfries

Un finale assurdo, caratterizzato dai nervi. Quello di Inter-River Plate, match finito 2-0 per i nerazzurri nell’ultima giornata del torneo statunitense valso il primo posto per i nerazzurri nel suo girone, agli ottavi impegnati contro il Fluminense (0-0 contro i sudafricani del Mamelodi). Si è rischiato la grande rissa dopo il fischio finale, quando Marcos Acuña prima le ha promesse a Denzel Dumfries e poi lo ha inseguito per tutto il campo, placcato da ben quattro persone (tra cui Chivu e Barella) per impedirgli di andare alla resa dei conti con l’olandese.

Le squadre di Buenos Aires, River e Boca, sono entrambe fuori. I primi erano chiamati alla vittoria obbligatoria con l’Inter dopo il netto successo del Monterrey sull'Urawa (3-0 già nel primo tempo, poi 4-0 finale) che ha messo spalle al muro gli argentini. L'espulsione di Martinez Quarta al 65′ ha preceduto di 7 minuti il meritato gol di Pio Esposito e poi nel finale è arrivato il raddoppio di Bastoni, mentre l'arbitro aveva il suo bel daffare per sedare i bollenti spiriti degli argentini, con due ammonizioni e la seconda espulsione di Montiel in pieno recupero.

Nervosissimo Acuña, che si è beccato con Dumfries per tutta la partita prima del terzo tempo finale, al fischio dell’arbitro uzbeko Tantashev, nel quale quasi arrivava alle mani col giocatore. Per bloccare il primo, hanno dovuto metterci tutta la forza del mondo ben quattro protagonisti: oltre a Chivu, anche Barella, il portiere argentino Armani e il panchinaro Gonzalez Pires.

Mentre l'olandese è uscito dal campo “accolto” da qualche bastone lanciato dagli spalti. Il tecnico del River Gallardo non ha usato giri di parole per descrivere quanto accaduto: "Quello che è successo non ci rappresenta, non è questa l'immagine che voglio che abbia il River Plate nel mondo. È stata davvero una pena”.