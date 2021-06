Paulo Dybala, con Allegri torna il sorriso: tutto pronto per il rinnovo, sul piatto una cifra stratosferica

02 giugno 2021 a

a

a

La nuova Juventus di Massimiliano Allegri non può fare a meno di Paulo Dybala. Questa l'idea del tecnico livornese. E insomma, tra l'argentino e i bianconeri, dopo lungo tempo, torna il sorriso. La Joya torna al centro del progetto. E così, il rinnovo si fa molto, molto più vicino. Quel rinnovo che nell'era di Fabio Paratici, che ora non c'è più, pareva irraggiungibile.

Il punto è che Andrea Agnelli ha dato il via libera a Cherubini di intavolare di nuovo la trattativa che appena due mesi fa sembra concludersi con addio quasi certo. E per Dybala, sul piatto, c'è un'offerta stratosferica: 10 milioni all'anno più bonus. Dieci milioni, proprio come il 10 che porta sulla maglia. Cifre da top-player.

Ora, l'argentino si trova in vacanza a Cordoba con la fidanzata, Oriana Sabatini e attende un segnale dal club per far partire il suo agente: Jorge Autun. Come detto, Allegri ha avuto un ruolo decisivo nell'accelerare la trattativa: per il mister di ritorno in bianconero, Paulo è fondamentale, è anzi il perno attorno al quale costruire la squadra (dove, forse, non ci sarà più Cristiano Ronaldo). Proprio con Allegri, nella stagione 2017-18 la Joya ha toccato il suo massimo con 26 gol. Insomma, il feeling tra i due è evidente.

