Milan, arriva il Papu Gomez? Tutto apparecchiato per lo scambio col Siviglia. E Giroud...

Paolo Maldini sta iniziando a muovere le prime pedine in campo per consegnare nelle mani di Stefano Pioli una rosa che sia in grado di rispettare le aspettative in Champions League e ripetere la strepitosa stagione passata, e perché no magari ambire anche alla vittoria del tricolore. Vicinissimo Olivier Giroud a vestire rossonero, il francese ex Montpellier dovrebbe arrivare dal Chelsea a parametro zero. Per lui pronto un biennale da 4 milioni, grazie anche allo sconto per il decreto Crescita. Il mercato del Milan si giocherà molto all'estero, e l'ultima bomba di mercato la lancia Sportmediaset, che lascia trapelare l'idea di uno scambio tra Samu Castillejo e il Papu Gomez.

Il Papu era passato al Siviglia in seguito alla rottura con Gian Piero Gasperini e quindi con l'Atalanta. In sei mesi per lui 18 presenze e tre goal, ma l'argentino avrebbe già nostalgia di casa e, in fin dei conti, Milano non è poi tanto lontano da Bergamo. I rossoneri hanno corteggiato a lungo l'ex capitano atalantino, ma la società bergamasca aveva deciso di non vendere il trequartista a dirette concorrenti in Italia, girandolo quindi al Siviglia. Ora però le cose possono cambiare, anche perché adesso il pallino del controllo ce l'ha il Papu.

L'idea è quella di spedire Samu Castillejo con un biglietto di sola andata a Siviglia, accogliendo a Milanello il fuoriclasse argentino. Prima però, ci sono ancora alcuni nodi da sciogliere: Uno su tutti il futuro in rossonero del numero 10 Hakan Calhanoglu. Il turco aveva messo in stand-by il rinnovo, prendendo in considerazione un'offerta da capogiro proveniente dal Qatar. Ora però, la trattativa con a dirigenza rossonera sembra essersi scongelata e Maldini attende una risposta dell'ex Amburgo in tempi brevi. Le distanze sullo stipendio sembrano ancora incolmabili, magari il Papu potrebbe fargli un dispetto e fregargli posto e maglia. Chissà...

