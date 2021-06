Carlo Ancelotti, primo giorno al Real Madrid: "Felice di tornare" e gira già una voce esplosiva su Mbappè

02 giugno 2021 a

Con una mossa a sorpresa, Florentino Perez ha riportato Carlo Ancelotti al Real Madrid. Sono passati sei anni da quando il tecnico reggiano ha lasciato il Bernabeu, non prima di aver vinto la storica decima Champions League del club: poi Zinedine Zidane ha fatto addirittura meglio, portandone a casa tre consecutivamente. Il rapporto tra il francese e il Real si è però incrinato a causa di una stagione, l’ultima conclusa senza vittorie.

Probabilmente Zizou avrebbe meritato maggior rispetto e fiducia, ma il calcio ha sempre la memoria molto corta. Ora quindi tocca ad Ancelotti raccoglierne l’eredità: “Sono molto felice di tornare - ha dichiarato Carlo Magno, come è stato soprannominato dai tifosi del Real - metterò tutte le mie energie per provare a ripetere ciò che abbiamo fatto insieme in passato. So cosa significa allenare il Real Madrid, lo faccio con grande entusiasmo e tenterò di farlo al meglio delle mie possibilità”.

Ancelotti per il momento non si è sbilanciato sul mercato e in particolare sulle voci riguardanti Mbappè: “I giocatori di qualità di danno sempre più possibilità di trionfare, ma la prima cosa è sempre il collettivo”, è stata la risposta “neutra” dell’allenatore italiano. “Cercheremo di competere con la miglior rosa possibile ma devo ancora parlare col club - ha aggiunto - è una rosa importante, con un mix di gioventù ed esperienza, però è molto ampia e dovremo ridurla un po’”.

