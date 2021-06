Juventus, addio Cristiano Ronaldo: pronto lo scambio col Psg, arriva Icardi. Ma tutto dipende da Mbappè

03 giugno 2021 a

L'approdo di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus sembra aver messo una volte per tutte la parola "fine" all'esperienza di Cristiano Ronaldo in bianconero. Da tempo, il portoghese aveva lasciato intendere di voler lasciare la Signora. Una parentesi in cui in Italia ha vinto tutto quello che poteva vincere, ma dove ha deluso nella competizione per cui era stato principalmente ingaggiato: la Champions League. Jorge Mendes è al lavoro da tempo per trovare una nuova sistemazione per il fuoriclasse portoghese, ricerca che potrebbe ora dare i suoi frutti. Secondo quanto riferisce AS, il Paris Saint Germain avrebbe già avviato i contatti con l'entourage di CR7.

Parigi sarebbe una destinazione molto gradita da Ronaldo, pronto a mettersi in gioco nell'ennesimo campionato europeo, sempre con particolare attenzione in ottica Champions. L'arrivo di Cristiano Ronaldo dipende però dalla cessione di Kylian Mbappé: se il francese dovesse andare al Real Madrid, Ronaldo potrebbe approdare a Parigi. Lì, troverebbe Neymar che, dopo aver vinto proprio tutto insieme a Lionel Messi, non ha mai nascosto di voler giocare insieme al numero 7: "Voglio giocare con Crsitiano Ronaldo. Ho già giocato con grandi giocatori come Messi e Mbappé. Ma non ho ancora giocato al fianco con Cristiano" aveva commentato.

L'operazione farebbe contenti tutti: il Psg in primis, che considera un buon affare economico l'arrivo di Ronaldo, Nike, marchio che veste in nazionale il portoghese e che è lo stesso del club capitolino, nonché la Juventus che si libererebbe così finalmente di un ingaggio da 31 milioni di euro a stagione. Inoltre, Ronaldo diventerebbe il giocatore simbolo del Mondiale in Qatar 2022. Da lì viene Nasser Al-Khelaifi, presidente del club e membro del comitato organizzatore del torneo. Un opportunità di guadagno commerciale non da poco per CR7. La Juventus chiede tra i 25 e i 30 milioni, ma accetterebbe anche volentieri uno scambio con Mauro Icardi. L'argentino piace da sempre, e il Psg sarebbe intenzionato a farlo fuori. Insomma, via ai giochi e che vinca il più ricco.

