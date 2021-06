Antonio Conte, dopo l'Inter un secco no anche al Tottenham: ecco i motivi del rifiuto, la "pista americana"

05 giugno 2021 a

a

a

Conte-Tottenham, non si fa. Niente ritorno in Premier League per l’ex tecnico dell’Inter. Il club inglese volva ripartire con Conte che ha appena detto addio all'Inter. Il matrimonio con gli Spurs non si celebrerà, a meno di colpi di scena. Sembrava tutto fatto, ma la trattativa si è via via arenata, fino a saltare.

"Adesso ve ne accorgerete". Antonio Conte e Lautaro, la "frase rubata": caos-Inter, club allo sbando? | Guarda

Conte non è apparso convinto del progetto. Il Tottenham è rimasto fuori dall’Europa dei grandi: ripartirà infatti dalla Conference League. Conte aveva e ha dubbi sulle reali potenzialità della squadra rispetto a club come Manchester City, Manchester United, Chelsea e Liverpool. La situazione economica del Tottenham non avrebbe permesso un mercato all'altezza. Harry Kane, la stella degli Spurs, ha fatto capire chiaramente di essere interessato alle offerte dei Citizens e del Real Madrid.

"Lo sapevamo, è stato uno choc sportivo". Eriksen vuota il sacco sull'addio di Conte all'Inter: cosa c'è dietro

Inoltre lo staff che Conte avrebbe potuto portare con sè (non più di 4 fedelissimi), non era particolarmente gradito al club. Il lavoro di Fabio Paratici, ex responsabile dell’area tecnica della Juve con cui Conte aveva lavorato dal 2011 al 2014 e ora al club inglese, non ha dato i suoi frutti. "Sono una persona che non si accontenta delle situazioni ‘comode’. E l’Inter rappresenta la decisione più difficile - ha spiegato Conte a Dazn -. Dove mi vedo tra cinque anni? Mi piacerebbe fare delle esperienze all’estero, magari in America", ha svelato Conte lasciando aperte le porte anche per un futuro in Usa.

Video su questo argomento "Criticare l'Inter di Conte? Un inutile esercizio di stile": Fabrizio Biasin spegne le polemiche (pretestuose)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.