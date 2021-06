Matteo Berrettini, un italiano è già ai quarti di finale del Roland Garros: Roger Federer annuncia il ritiro

06 giugno 2021 a

Roger Federer ha annunciato il ritiro dal Roland Garros, dove domani 7 giugno avrebbe dovuto affrontare negli ottavi di finale Matteo Berrettini, che approda quindi direttamente ai quarti. Il campione svizzero ha spiegato di non voler accelerare la strada del recupero dopo un anno di stop e due interventi al ginocchio. "Dopo aver discusso con la mia squadra, ho deciso che oggi devo ritirarmi dal Roland Garros dopo due interventi al ginocchio e oltre un anno di riabilitazione è importante che ascolti il mio corpo e mi assicuri di non spingermi troppo in fretta sulla strada verso il recupero. Sono entusiasta di aver giocato tre partite. Non c'è sensazione più grande che essere di nuovo in campo", ha spiegato il tennista svizzero.

Berrettini così ha sfruttato questo ritiro dopo che il 39enne svizzero, vincitore di 20 prove del Grande Slam, aveva battuto Koepfer e dopo che aveva già fatto capire che probabilmente non sarebbe sceso in campo. "L'obiettivo della stagione è Wimbledon e non voglio rischiare di mandare all'aria tutti i miei pieni", aveva detto dopo quasi quattro ore di gioco di un match difficile terminato a notte fonda.

Berrettini si prende così anche la rivincita con il destino. Perché l'ottavo degli Australian Open, dello scorso febbraio, non lo giocò a causa di un infortunio e non scese nemmeno in campo contro Tsitsipas. Ora continuerà ad allenarsi fino a mercoledì 9 giugno quando scenderà in campo sul Campo Centrale contro Nole Djokovic, numero 1 del mondo, o Lorenzo Musetti, in campo domani 7 giugno. E sempre domani toccherà a Jannik Sinner che affronterà Rafa Nadal negli ottavi di finale.

