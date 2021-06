Massimo Ferrero costretto a vendere la Sampdoria, il crac e la "stangata" in tribunale

07 giugno 2021 a

Massimo Ferrero sarà costretto a vendere la Sampdoria, oltre ai cinema di sua proprietà, tra cui il noto cinema Adriano di piazza Cavour a Roma. Stefano Cardinali, giudice del tribunale fallimentare di Roma, ha ammesso alla procedura di concordato preventivo la Eleven Finance, società di proprietà del gruppo Ferrero per cui era stata presentata specifica richiesta nel 2020. Dello stesso fascicolo fa parte anche Farvem, società dell'analogo portafoglio. Il procedimento è ora immatricolato come "attesa esito adunanza creditori". Fa notare Affaritaliani.it che se la richiesta fosse stata respinta, sarebbe partita la procedura fallimentare. Ora invece, il provvedimento di ammissione sarà inoltrato ai creditori, che saranno convocati in adunanza entro il termine di 30 giorni.

Il passaggio sarà decisivo al voto pro quota, rispetto all'accettazione o meno della proposta ammessa dal giudice. In caso di esito di voto negativo, lo scenario sarà quello della non ammissione alla procedura. In caso di semaforo verde da parte dei creditori, partirà invece la fase di omologazione che prevede un termine massimo di sei mesi. Il primo passaggio sarà quindi quello di cessione del club ligure da parte di Ferrero, che potrà poi cedere anche i cinema. Si tratta di un concordato preventivo indiretto attraverso la Società Palazzo Adriano Srl, affittuaria dei rami dell'azienda Eleven Finance. Un tipo di procedura che ha come obiettivo quello di preservare le attività, in modo da venderle a un prezzo maggiore.

Saranno quindi ceduti gli immobili e i rami d'azienda relativi alle sale Adriano, Atlantic e Cineplex di Pontedera. Ferrero dovrà cedere inoltre alcuni diritti economici legati alle opere cinematografiche. Verranno così messi a disposizione 2,5 milioni di euro attraverso il Trust Rosan, a titolo di proposta transattiva dell'azione di responsabilità, subordinatamente all'omologa del concordato. Allo stesso titolo confluiranno ulteriori 13 milioni.

