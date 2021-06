Striscia la notizia, Charlie Gnocchi fa le scarpe agli Europei 2021

Francesco Fredella 09 giugno 2021 a

Moka. Sempre moka, disegnata e incorniciata nei salotti più chic di Roma. Ma anche motociclette realizzate su pezzi di carta e altri materiali: Charlie Gnocchi, storico ex inviato di Striscia la notizia, adesso fa le scarpe a tutti. Da tempo ha deciso di produrre calzature marchiate Moka, il suo brand dedicato alla caffettiera più famosa di sempre. Ora Charlie ha deciso di tuffarsi nel mondo dell'e-commerce: le sue scarpe stanno andando praticamente a ruba. "Ne ho disegnata una linea proprio per gli Europei con la bandiera tricolore. E' un modo per celebrare la nostra squadra e la nostra Italia, che ha sofferto e lottato in questi mesi difficili più che mai. Ma noi italiani siamo forti. Non abbiamo mai perso il sorriso", continua.

Charlie ha sempre avuto la passione per il disegno. "È un modo di esprimere la propria creatività, disegno sempre: quando vedo un pezzo di carta ed ho in mano una penna. Sogno, immagino, realizzo", racconta l'amatissimo comico, che è anche speaker di RTL102.5 (conduce W l'Italia no problem nel weekend) insieme ad Alessandro Greco e Valeria Graci). Gnocchi è una forza della natura. Vulcanico. Esplosivo. Pieno di idee. Durante la Pandemia ha spinto l'acceleratore sui social confezionando decine di dirette (molte insieme a Michele Cucuzza) per entrare nelle case degli italiani. >

Scrive canzoni e libri, colleziona caffettiere, assaggia il culatello. "Sono un esperto. Non potete sfidarmi", rimarca quando lo incontriamo. "Ne ho mangiati di ogni tipo e posso assicurarvi che ci sono poche persone come me in grado di riconoscere quello pregiato e genuino".

