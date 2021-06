Inter, Achraf Hakimi a un passo dall'addio. Simone Inzaghi trascina in nerazzurro il "vice-Lukaku", eccolo

09 giugno 2021 a

a

a

Con l'avvio della finestra di calciomercato estiva, l'Inter si appresta a sacrificare almeno un pezzo da novanta degli 11 vincitori del campionato, in modo da regolare i conti. Il primo nome sulla scomoda lista è il talentuoso esterno di centrocampo Achraf Hakimi, valutato dai nerazzurri 80 milioni di euro. Dopo l'interesse del Psg delle ultime settimane, a farsi vivo è il club campione d'Europa: il Chelsea di Roman Abrahmovich. Tuchel ha chiesto rinforzi per la prossima stagione e, dopo l'inaspettata vittoria della Champions League 2020-21, il magnate russo è pronto a esaudire i suoi desideri. Achraf Hakimi dovrà, volente o nolente, lasciare i nerazzurri entro il 30 giugno, data di chiusura del calciomercato.

"Un compagno di vita indesiderato, spero si stanchi di me": lotta al tumore, le confessioni di Gianluca Vialli

Sul piatto, il Chelsea vorrebbe mettere Emerson Palmieri e Andreas Christensen, ma Beppe Marotta ha presto chiarito di non essere intento ad accettare contropartite tecniche nella trattativa per il marocchino. Pochi giri di parole: servono soldi e servono anche velocemente. Si apre così l'asta tra Paris Saint Germain e Chelsea, con il club parigino che malvolentieri spenderebbe più di 70 milioni per portarsi a casa il terzino ex Borussia Dortmund. Soprattutto, dopo i 12 milioni di ingaggio promessi a Gianluigi Donnarumma e per il quale manca ormai soltanto l'ufficialità. Il Chelsea dovrebbe quindi superare l'offerta per sbaragliare la concorrenza.

Lazio-Maurizio Sarri, c'è il "sì": contratto di tre anni in biancoceleste, ecco tutte le cifre e i bonus

Per quanto riguarda invece il mercato in entrata, serve ad ogni costo un rimpiazzo per Andrea Pinamonti, ormai ai saluti. L'idea di Simone Inzaghi è quella di portarsi con se da Roma l'uomo della "zona Cesarini", Felipe Caicedo. L'allenatore piacentino ha un ottimo rapporto con il giocatore, che ha saputo centellinare con il contagocce durante il campionato. Tanti goal importantissimi arrivati in pochi minuti di gioco a lui concessi. La destinazione Milano sarebbe gradita all'ecuadoriano. Da capire anche il futuro di Lautaro Martinez. Nel caso in cui l'argentino dovesse fare le valigie, sarebbe pronto l'assalto al baby Azzurro Giacomo Raspadori.

"Terzo positivo, nello stesso girone". Euro2020, primo focolaio: rischia di saltare tutto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.