Roma, Mourinho e l'effetto-calamita: Xhaka a un passo dal sì, ecco tutte le cifre dell'affare

Manca solo l'ufficialità, ma Granit Xhaka dovrebbe a tutti gli effetti diventare un giocatore della Roma a partire dalla prossima stagione. Le conferme arrivano direttamente da Londra e dalla Svizzera: la stretta di mano dovrebbe arrivare per una cifra che si aggira intorno ai 18 milioni di euro, con l'eventuale inserimento di alcuni bonus che serviranno a convincere l'Arsenal. Il ds giallorosso Tiago Pinto è già sicuro di avere il centrocampista svizzero di origine albanese in tasca. Xhaka è infatti già convinto: 4 anni di contratto a 2,5 milioni netti a stagione più premi, più o meno la cifra che il mediano guadagnava a Londra.

Ora non resta che convincere il club, anche se il compito non sembra certo impossibile. L'amore tra Xhaka e l'Arsenal non è mai veramente sbocciato e dopo 5 stagioni passati con i londinesi, il classe 92' è pronto a cambiare aria. Giocatore abile con entrambi i piedi, recupera e smista palloni a centrocampo, facendone da perno centrale. Pericoloso anche in fase offensiva, soprattutto con un buon tiro da fuori. Voluto fortemente da José Mourinho, Granit Xhaka è pronto a iniziare la sua esperienza italiana con il club capitolino.

Dopo una stagione negativa un po' per tutto l'Arsenal, il club inglese è pronto a rivoluzionare completamente la rosa. Al posto di Xhaka dovrebbe quindi arrivare Ruben Neves, talentuoso portoghese del Wolverhampton. "È vero - ha commentato Xhaka - ho avuto delle esperienze molto negative. Se qualcuno critica la mia prestazione, allora è un'opinione che devo essere in grado di affrontare. Ma quando questo diventa più profondo, quando leggi l'incitamento all'odio contro la famiglia e contro i bambini, allora il limite viene superato". Intanto, Xhaka sarà proprio a Roma mercoledì 16 giugno 2021 per la partita contro gli Azzurri valida per il girone di Euro 2021. Da capitano della nazionale, lo svizzero crede molto nella squadra, tanto da aver portato una valigia gigantesca, come se dovesse giocare il torneo fino alla fine: "Lo faccio sempre, è un modo per motivarmi con obiettivi importanti". Magari avrà già l'occasione di lasciare qualcosa a Roma... Chissà.

